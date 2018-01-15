به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه امروز دوشنبه در سخنانی درباره تلاش آمریکا برای تشکیل نیروی مرزی ۳۰ هزار نفری در سوریه متشکل از کُردهای مورد حمایت واشنگتن اعلام کرد: کشور متحد ما (آمریکا) در ناتو به جای دفاع از مرزهای ترکیه و اتخاذ تدابیر لازم در قبال آن، با تروریست‌ها همدست شده و یک سازمان نظامی تشکیل می‌دهد.

وی در ادامه افزود: این اقدام به معنی قراردادن ترکیه در تیررس یک گروه تروریستی است و توجیه دیگری ندارد. آمریکا باید از اشتباه خود برگردد.

ایلدریم در ادامه تصریح کرد: کشورهای امپریالیستی آشکارا از گروه‌های تروریستی در منطقه حمایت می‌کنند. این حمایت‌ها برای ضربه زدن به ترکیه است.

نخست وزیر ترکیه تأکید کرد: با هر تهدیدی علیه کشورمان از جانب هر کسی و تحت هر عنوانی که باشد، تا آخرین قطره خون مقابله خواهیم کرد. هرگز به هیچ گروه و تشکل مخالف استقلال ترکیه فرصت عرض اندام نخواهیم داد.

لازم به ذکر است، ائتلاف موسوم به مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا دیروز یکشنبه اعلام کرد که همراه با گروه‌های معارض سوریه قصد دارد نیروی مرزی جدیدی متشکل از ۳۰ هزار نفر در سوریه تشکیل دهد؛ اقدامی که بر عصبانیت ترکیه درباره کمک های واشنگتن به کُردهای مورد حمایت آمریکا افزوده است.

یک مقام ارشد نظامی ترکیه در این باره اعلام کرده بود که دلیل احضار کاردار آمریکا در آنکارا به وزارت خارجه کشورش در روز چهارشنبه هفته گذشته نیز همین مورد بوده است.

نیروهای جدید تحت فرماندهی نیروهای دموکراتیک سوریه (از گروه های کُردی تحت حمایت آمریکا در سوریه) بوده و قرار است حمایت ها و کمک های واشنگتن را نیز دریافت کنند.