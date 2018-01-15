۲۵ دی ۱۳۹۶، ۲۲:۴۷

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی:

طیور مبتلا به آنفولانزای حاد پرندگان در سلماس معدوم سازی شد

ارومیه – مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: کلیه طیور مبتلا به بیماری آنفولانزای حاد پرندگان در شهرستان سلماس شناسایی و معدوم سازی شد.

کامیار داهیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مثبت بودن وجود بیماری آنفولانزای حاد پرندگان در سطح استان اظهارداشت: متاسفانه نمونه برداری و جواب آزمایش آنفولانزای حاد پرندگان در یک نمونه از طیور روستای شیدان مثبت بود که کلیه طیور روستای شیدان معدوم شدند.

وی با بیان اینکه این بیماری در جمعیت طیور بومی و روستای شیدان شهرستان سلماس مشاهده شده است عنوان کرد: بعد از شناسایی و مثبت بودن نتیجه آزمایش بلافاصله اکیپ های دامپزشکی در محل حاضر و با شیوه کاملا بهداشتی طیور بیمار را امحا و دفن کردند.

داهیم با بیان اینکه طیور معدوم شده در این روستا با روش های های کاملا بهداشتی طیور دفن شده اند از این بابت نگرانی وجود ندارد خاطرنشان کرد: بررسی ها در میان طیور منطقه همچنان ادامه دارد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه غرامت به صاحبان لاشه های معدوم سازی شده تا پایان سال پرداخت می شود افزود: تاکنون جز هشت روستایی که اخیرا اقدام به معدوم سازی طیور بیمار کرده ایم تمامی غرامت به صاحبان این طیور پرداخت شده است.

