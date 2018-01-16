ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط استقلال اظهار داشت: آبی پوشان چارهای ندارند جز این که بعد از دو مساوی پیدر پی، در این هفته بر حریف خود پیروز شوند. هرچند پدیده تیم خوب و خوش ساختاری است که بازی کردن با تیمهای بزرگ آن هم در خانهاش را خوب میداند، اما با این حال تاکید میکنم شفر باید نوار مساویهای استقلال را قطع کرده و این تیم را به جاده پیروزی بازگرداند.
مربی پیشین استقلال بیان داشت: شرایط تیم استقلال نسبت به گذشته قدری بهتر شده اما هنوز استقلال به اقتدار لازم نرسیده است. این تیم در هفتههای اخیر تیمهایی را برده که انتظار پیروزی از آن برابر این تیمها میرفت. اما تراکتورسازی و سایپا که سخت گیر تر و آماده تر بودند توانستند برای این تیم دردسر ایجاد کرده و مانع حرکت رو به جلوی تیم شدند.
عامی ادامه داد: شفر باید بتواند با استقلال در بازیهای سخت تر هم نتیجه لازم را بگیرد. نباید آبی پوشان شرایطی داشته باشند که در بازیهای معمولی پیروز شوند اما در بازیهای مشکل متوقف شده و امتیاز از دست بدهند. این شاخصه تیم های مقتدر نیست.
وی با تاکید بر ضعف موجود در خط دفاعی بیان داشت: متاسفانه سیستم دفاعی استقلال روی ضربات ایستگاهی ضعف دارد. این ضعف از ابتدای فصل بود و هنوز هم به چشم میخورد. اما چون گل نخورده بودیم این ضعف به چشم نیامده بود. بازی با سایپا این ضعف را به ما نشان داد. شفر باید در اسرع وقت این نقطه ضعف را از بین ببرد تا در دیدارهای پیش رو بار دیگر تیم از این ناحیه ضربه نخورد.
پیشکسوت آبیها تصریح کرد: شنیدهام که باشگاه به دنبال جذب یکی دو مهاجم است. این اتفاق باید خیلی زودتر از این ها میافتاد. شفر چند ماهی است که هدایت استقلال را در دست گرفته و از همان روز اول به مهاجم اعلام نیاز کرد. اما هنوز هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه نیفتاده است. فکر نمیکنم در دنیا آنقدر قحطی مهاجم باشد که باشگاه بزرگی مثل استقلال در این چند ماه یک گزینه هم جذب نکرده باشد.
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