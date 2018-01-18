تکذیب شایعه استعفای جلیسه و ماجراهای وزارت ارشاد و بانک مرکزی

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: گزارش «یک هفته با کتاب» این هفته از جمله گزارش های پرخبری است که طی هفته های گذشته منتشر می شود. این گزارش ۱۸ خبر را در خود جا داده است.

بین اخبار این گزارش، ۱۶ خبر داخلی و ۲ خبر مربوط به رویدادهای خارجی حوزه کتاب هستند.

یکی از بخش های این گزارش مربوط به درخواست وزارت ارشاد از بانک مرکزی برای تخصیص ارز مبادله ای برای کاغذهای بالکی است که در دو خبر مطرح می شوند. یک بخش از گزارش ۳ خبر درگذشت چهره های ادبی و حوزه نشر کشور را شامل می شود. بخش بعدی ۵ خبر درباره معرفی نامزدها، هیئت داوران و برگزیدگان چند جایزه فرهنگی ادبی کشور را در بر می گیرد. در بخش بعدی هم ۲ خبر بین المللی مهم این هفته مرور می شوند.

در ادامه گزارش اخبار حوزه کتاب در این هفته را از نظر می گذرانیم:

تکذیب استعفای مدیر عامل خانه کتاب

مجید غلامی‌جلیسه مدیرعامل موسسه خانه کتاب روز چهارشنبه ۲۷ دی این خبر را که وی چند روزی است از مسئولیت خود استعفا کرده و به زودی جایگزینش معرفی می‌شود، قویاً تکذیب کرد.

وی در گفتگویی که دیروز با مهر داشت، گفت: این خبر، کذب محض است و بنده از اهداف این نوع خبررسانی‌ها بی‌اطلاعم؛ اما آنچه که مشخص است، این است که اصل این موضوع و خبر مربوطه، کاملاً کذب است.

مدیرعامل خانه کتاب همچنین به کنایه نسبت به اینگونه شایعه‌سازی‌ها، گفت: حداقل الان که در آستانه برگزاری جایزه کتاب سال هستیم، این کار را نمی‌کردند!

نامه وزیر ارشاد به بانک مرکزی درباره ارز مبادله‌ای به کاغذهای بالکی

طبق خبری که یکشنبه این هفته منتشر شد، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای به «ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی، ضمن اشاره به استفاده بیش از ۹۰ درصد ناشران از کاغذ مکانیکال بالکی از سوی ناشران، خواستار حل مشکل عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به این نوع کاغذ شد.

انتقاد وزارت ارشاد از بانک مرکزی

در گفتگویی که روز چهارشنبه، مهر درباره خبر قبلی با همایون امیرزاده داشت، مشاور اجرایی معاونت فرهنگی ارشاد نسبت به احتمال افزایش قیمت کاغذ پرمصرف بالکی به دلیل عدم تخصیص ارز مبادله‌ای، هشدار داد و مسئولیت این مسئله را متوجه بانک مرکزی دانست.

وی در این گفتگو، به این مساله اشاره کرد: با ورود به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری اعضای کارگروه کاغذ متشکل از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، اتاق بازرگانی، نمایندگان صنوف مرتبط اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار کاغذ، شاهد ثبات نسبی و کنترل قیمت‌ها بودیم. ما نگرانیم که عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به کاغذ بالکی، در رفتار بازار، اختلال ایجاد کند و واکنش‌های منفی را به دنبال داشته باشد. از این رو مجدانه درخواست داریم که ارز مورد نیاز برای این نوع کاغذ تخصیص پیدا کند.

استقبال از حضور نویسندگان صرب در نمایشگاه کتاب تهران

محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوشنبه ۲۵ دی با مشاور عالی وزیر فرهنگ صربستان دیدار کرد و درباره حضور صربستان به عنوان مهمان ویژه در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به گفت‌وگو پرداخت.

جوادی به عنوان رئیس نمایشگاه کتاب تهران در این نشست گفت: بسیار خرسند خواهیم شد تا نویسندگان جوان و شناخته شده صربستان در نمایشگاه کتاب تهران حضور پیدا کنند و درباره ادبیات این کشور به گفتگو بپردازند.

برگزاری همایش مدیران و کارشناسان اسناد دستگاه ها

هشتمین همایش مدیران و کارشناسان اسناد دستگاهاه هم این هفته با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار شد.

رونمایی از کتاب «شعر مدرن ایران» در هند

در ادامه فعالیت‌های غرفه ایران در بیست و ششمین دوره نمایشگاه کتاب دهلی‌نو، از کتاب شعر مدرن ایران که توسط محمدجواد آسمان، مصطفی علی پور و علی‌رضا قزه گردآوری‌شده رونمایی شد. این کتاب به زبان انگلیسی توسط عزیز مهدی ترجمه‌شده است.

نمایشگاه کتاب دهلی یکشنبه ۲۴ دی به کار خود پایان داد.

درگذشت مدیرمسئول انتشارات تلاش

همان طور که اشاره شد این هفته خبر ۳ درگذشت و پیام تسلیت مدیرعامل خانه کتاب برای آن ها منتشر شد. واقعه درگذشت محمدتقی کاغذچی مدیر مسئول انتشارات تلاش این هفته رخ داد و مجید غلامی جلیسه مدیرعامل خانه کتاب در پیامی، آن را تسلیت گفت.

درگذشت ناشر پیشکسوت تبریزی

حجت الاسلام والمسلمین حاج سید هادی بنی‌هاشمی تبریزی از ناشران و کتابفروشان معتبر و پیشکسوت بازار تبریز هم این هفته درگذشت که جلیسه پیام دیگری برای درگذشت وی صادر کرد.

درگذشت شاعر پیشکسوت کُرد

سومین خبر درگذشت هم مربوط به میرزا سعدالله خدیری شاعر پیشکسوت کرد بود. وی بامداد جمعه ۲۲ دیماه در سن ۹۴ سالگی بدرود حیات گفت و خبر درگذشتش در اخبارهای این هفته مرور می شود. این شاعر پیشکسوت کرد در سال ۱۳۰۲ در روستای هجیج از توابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه متولد شد. وی از سن ۱۸ سالگی شروع به سرودن شعر کرد.

معرفی برگزیدگان جایزه دکتر فتح الله مجتبایی

برگزیدگان هفتمین دوره جایزه دکتر فتح‌الله مجتبایی روز سه‌شنبه ۲۶ دی در مرکز فرهنگی شهر کتاب معرفی و تقدیر شدند. در این مراسم، ۳ پایان نامه برگزیده و تشویقی در حوزه‌های علوم انسانی و ادبیات، با حضور اصحاب فرهنگ و اندیشه معرفی و مولفان آن‌ها مورد تقدیر قرار گرفتند.

معرفی نامزدهای دو بخش از جایزه کتاب سال

طی دو خبری که به طور جداگانه در روزهای شنبه و سه شنبه این هفته منتشر شدند، نامزدهای دو بخش دین و هنرِ سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند. به این ترتیب، در گروه «دین» از مجموع ۴۶۳ اثر راه یافته به مرحله اول داوری این جایزه، ۴۹ کتاب به مرحله دوم راه پیدا کردند.

در گروه «هنر» هم از مجموع ۲۹۰ اثر راه یافته به مرحله اول داوری، ۲۰ اثر به مرحله نیمه نهایی این دوره از جایزه مذکور راه پیدا کردند.

معرفی نامزدهای بخش علمی آموزشی جشنواره کتاب برتر کودک

طبق خبری که دوشنبه منتشر شد، دبیرخانه نهمین جشنواره کتاب برتر کودکان و نوجوانان در آستانه برگزاری مراسم پایانی این دوره از جشنواره، اسامی نامزدهای این جشنواره در بخش کتاب های علمی و آموزشی را اعلام کرد.

معرفی هیئت داوران بخش داستان کوتاه جایزه فرشته

اعضای هیئت انتخاب و هیئت داوران چهارمین دوره جایزه فرشته در بخش داستان کوتاه معرفی شدند. این خبر روز شنبه منتشر شد و به موجب آن، پژمان موسوی دبیر چهارمین دوره جایزه فرشته با اعلام آن گفت: پس از برگزاری سه دوره جایزه‌ فرشته و با توجه به حضور جوانان علاقه‌مند به حوزه‌های داستان‌نویسی و عکس، شهرکتاب فرشته تصمیم بر آن گرفت تا چهارمین دوره‌ از این اتفاق هنری ـ فرهنگی را با موضوع «آژیر قرمز»؛ در دو بخش داستانِ کوتاه و عکس و با هدف کشف و معرفی استعدادهای درخشان و ترویج فرهنگ کتابخوانی و ضرورت نگاهی متفاوت به عکاسی برگزار کند.

معرفی برگزیدگان مرحله دوم جایزه بهاران

یکی دیگر از خبرهای روز شنبه این هفته این بود که موسسه بهاران به تازگی اسامی‌۳۰ داستان منتخب مرحله دوم جایزه داستان نویسی خود را اعلام کرد.

در تازه‌ترین ارزیابی هیئت داوران، ۳۰ داستان از مجموعه آثار ارسالی به مرحله‌ نیمه‌نهایی این جایزه راه یافته‌اند که روز پنجشنبه، پنجم بهمن ماه، ۱۰ داستان از این تعداد به عنوان داستان‌های برگزیده‌ اولین دوره‌ جایزه مذکور معرفی خواهند شد.

برگزاری اختتامیه گردهمایی موسسه‌های فعال در آموزش زبان فارسی

در بخش پایانی چهارمین گردهمایی موسسه‌های فعال در آموزش زبان فارسی در جهان که توسط بنیاد سعدی برگزار شد، چند موسسه داخلی و خارجی از تازه ترین تالیف‌های خود در زمینه آموزش زبان فارسی رونمایی کردند. این گردهمایی هفته گذشته کار خود را آغاز کرد.

برگزاری اختتامیه جشنواره کتاب برتر کودک

مراسم پایانی نهمین دوره جشنوار کتاب برتر کودکان و نوجوان هم امروز پنجشنبه ۲۸ دی در محل باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

استقبال از کتاب همسر رئیس جمهور فرانسه پیش از چاپ

اولین خبر بین المللی این گزارش این که، کتاب «بریژیت مکرون، زن آزادشده» نوشته همسر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، هفته آینده منتشر می‌شود و با نقل‌قول‌هایی از همسایه این خانواده در شهر زادگاه مکرون نوشته شده است. این همسایه می‌گوید کتاب ۳۰۰ صفحه‌ای مکرون جوان را تایپ کرده بود که رمانی جسورانه بود. کتاب مذکور زندگینامه بانوی فعلی اول فرانسه را در بر می گیرد.

جاه‌طلبی‌های ادبی مکرون زمانی که مردی جوان بوده مسئله پنهانی نیست و او حداقل پیش از اینکه در دوران کمپین ریاست‌جمهوری خود کتاب «انقلاب» را بنویسد، دو اثر چاپ‌نشده دیگر به رشته تحریر درآورده بود.

اختصاص جایزه پن به استیون کینگ

استیون کینگ یک جایزه معتبر دیگر را به کارنامه ادبی خود افزود. به این ترتیب خالق «آن» و «برج تاریک» جایزه پن (خدمت به ادبیات آمریکا) در سال ۲۰۱۸ را دریافت می‌کند.

این جایزه هر سال به نویسنده‌ای اهدا می‌شود که با مجموعه آثارش ماموریت انجمن قلم آمریکا را برای مخالفت با سرکوب آزادی بیان به هر شکل انجام داده و قهرمان انسان دوستی باشد.