مشکل بیمه ۵۰۰ هزار نفر از هنرمندان صنایع دستی حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی وقفچی رئیس فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس، ۲۷ دی ماه در نشست برنامه ریزی شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی گفت: ما در شرایط فعلی به فرهنگسازی جهانی برای رسیدن به صلح جهانی احتیاج داریم. خاطرات فرهنگی ما با فرش و صنایع دستی گره خورده و فرش ایرانی پاسپورت معنوی ما و افتخاری برای کشورمان، ایران است.

رئیس فراکسیون فرش و گردشگری مجلس شورای اسلامی درادامه بیان کرد: ما معتقدیم در آینده ای نه چندان دور منابع درآمدی که امروز داریم کاهش پیدا می کند و هیچ چیز بهتر از گردشگری و صنایع دستی نمی تواند جایگزین نفت باشد. از این رو فراکسیون فرش و صنایع دستی را در مجلس شورای اسلامی تشکیل دادیم تا به مشکلات هنرمندان و صنعتگران در این زمینه رسیدگی کنیم.

وقفچی، فراکسیون فرش و صنایع دستی را بزرگترین فراکسیون مجلس دانست و افزود: سفیر بلژیک به ایران و به شهر زنجان آمده بود. ما با او در میان گذاشتیم که بزرگترین فراکسیون ما در مجلس به فرش و صنایع دستی بر می گردد .

وی توجه به صادرات را لازمه صنایع دستی دانست و گفت: ما باید محصولات صادرات محور تولید کنیم و بازار جهانی را در نظر بگیریم چرا که تولید بدون توجه به فروش و صادرات بی معنی است.

رئیس فراکسیون فرش و گردشگری مجلس شورای اسلامی همچنین نوید داد: مشکل ۵۰۰ هزار نفر از هنرمندان صنایع دستی در زمینه بیمه حل می شود و این حداقل کاری است که نمایندگان مجلس می توانند برای هنرمندان و صنعتگران بکنند. همچنین نمایندگان مجلس در طرح حمایت از صنایع دستی به حذف مالیات بر ارزش افزوده اشاره و تکیه کردند امید به این طرح عملی شود.