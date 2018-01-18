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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱

واکنش وزیر علوم به مصوبه مجلس؛

حفظ اساتید دانشگاه با چالش مواجه می شود

حفظ اساتید دانشگاه با چالش مواجه می شود

وزیر علوم گفت: ایجاد محدودیت در افزایش حقوق های بالای ۵ میلیون تومان حفظ اساتید را با چالش مواجه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، اقدام کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در افزایش حقوق های کمتر از ۵ میلیون تومان را ستود.

وی در ادامه تاکیدکرد: محدود کردن افزایش حقوق های بیشتر از این مبلغ و همچنین تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی، مشکلات جدی در حفظ و تداوم فعالیت های علمی استادان و پژوهشگران کشورمان ایجاد می کند.

وزیرعلوم افزود: چنانچه این مصوبه کمیسیون تلفیق نهایی شود، لطمه جبران ناپذیری به روند توسعه علم و فناوری کشور وارد می کند.

وی در این خصوص از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که با ورود به این موضوع و اتخاذ تصمیم ها و تمهیدهای مناسب و نیز اصلاح این مصوبه، نگرانی جامعه علمی و دانشگاهی کشور را برطرف کند.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ ماهیانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مرکز استان‌ها در سال ۹۶ افزایش نمی‌یابد.

کد مطلب 4203142
زهرا سیفی

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    نظرات

    • سیمین IR ۲۳:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
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      این اساتیدی که محصول کارشان این همه پایان نامه و مقاله تقلبی و مدرک به دست بیسواد است همان بهتر که حفظ نشوند و به جایی بروند که بهتر از تخصص بی نظیرشان استفاده شود.
    • امید IR ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
      0 0
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      چاقو که دسته ی خودش رو نمی بره! می بره؟ این عمو هم داره از هم طیفی های خودش دفاع می کنه! کارمندای دانشگاه هم که این وسط هیچی!
    • مجید IR ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
      0 0
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      چنین مصوباتی با این همه ثروت و پتانسیل نهفته در کشور مایه تأسف است!
    • من IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
      0 0
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      من هیات علمی هستم اما با سیمین خانوم موافقم.

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