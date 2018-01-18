حفظ اساتید دانشگاه با چالش مواجه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، اقدام کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در افزایش حقوق های کمتر از ۵ میلیون تومان را ستود.

وی در ادامه تاکیدکرد: محدود کردن افزایش حقوق های بیشتر از این مبلغ و همچنین تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی، مشکلات جدی در حفظ و تداوم فعالیت های علمی استادان و پژوهشگران کشورمان ایجاد می کند.

وزیرعلوم افزود: چنانچه این مصوبه کمیسیون تلفیق نهایی شود، لطمه جبران ناپذیری به روند توسعه علم و فناوری کشور وارد می کند.

وی در این خصوص از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که با ورود به این موضوع و اتخاذ تصمیم ها و تمهیدهای مناسب و نیز اصلاح این مصوبه، نگرانی جامعه علمی و دانشگاهی کشور را برطرف کند.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ ماهیانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مرکز استان‌ها در سال ۹۶ افزایش نمی‌یابد.