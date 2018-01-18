وقتی قهرمان ایرانی برای حمایت از فلسطینی ها هر کاری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «قهرمانان» به تهیه کنندگی و کارگردانی پناه برخدا رضایی به قهرمانان ورزشی می پردازد که دارای رتبه آسیایی و جهانی در ورزش های رزمی و کشتی در شهرهای مختلف ایران هستند.

ویژگی مشترک این ورزشکاران این است که بنا به دلایل و اعتقادات شخصی و ارادت های درونی و قلبی حاضر به مبارزه با نماینده رژیم غاصب صهیونیستی نشده اند. گرچه همگی آنها ورزشکاران عنوان داری بوده اند و اگر با ورزشکاران مقابل شان مسابقه می دادند، می توانستند یک مدال به مجموعه مدال هایشان اضافه کنند.

«قهرمانان» با روایت زندگی قهرمانان سرافرازی که در میدان های ورزشی حاضر به مسابقه با نمایندگان رژیم غاصب صهیونیستی نشده اند، در اولین قسمت سراغ جمال چاوشی فر شناگر ارزنده و کاپیتان تیم‌ملی شنای ایران رفته است.

در این قسمت، شاهد گفتگو با علیرضا شکوری قهرمان تکواندوی کشورمان خواهیم بود. او می گوید اگر باز هم با ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس مواجه شود، از مسابقه آنها انصراف می دهد زیرا اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و در حمایت از فلسطینی ها هر کاری که لازم باشد انجام می دهد.

گفتگو با خانواده و دوستان این ورزشکار با اخلاق ایرانی، بخش های دیگر مستند قهرمانان را تشکیل می دهد.

«قهرمانان» جمعه ۲۹ دی ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۴:۳۰ روز بعد روی آنتن می رود.