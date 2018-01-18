صیانت از تاریخ وظیفه همگانی است/۱۹ ژانویه روز اتحاد و برادری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم بزرگداشت ۱۹ ژانویه تصریح کرد: از جمله تحریفات تاریخی در خصوص واقعه ۱۹ ژانویه است که هوشیاری مردم را می طلبد.

وی متذکر شد: در حالی که ۱۹ ژانویه بازگشت آذری ها به مام میهن و ایران اسلامی است اما دشمنان طور دیگری آن را طرح کرده و این واقعه را تحریف می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان ۱۹ ژانویه را روز برادری، محبت و عطوفت دانست و تاکید کرد: هنوز عده ای به ارزش این روز پی نبرده اند و ما نیز اجازه تحریف این واقعه را نمی دهیم.

عاملی با بیان اینکه بعد از فروپاشی شوروی آذری های مسلمان به مرزهای ایران آمدند تا به سرزمین مادری بپیوندند، ادامه داد: دشمن با تحریف روز ۳۱ دسامبر را طراحی کرده و آن را روز اتحاد آذری ها نامگذاری کرده است.

امام جمعه اردبیل با تاکید به اینکه در تحریفات این روز به عنوان روز استقلال طلبی آذری ها عنوان شده است، اضافه کرد: گفته می شود در این روز آذری ها خواستار جداشدن آذربایجان ایران و پیوستن آن به آذربایجان باکو شدند.

به گفته عاملی این تحریفات سال هاست مطرح می شود اما آذری های آگاه مانع از آن شده اند و این فضیلتی برای نژاد آذری و ملت ایران است.

وی افزود: تحریفاتی از جمله محدوده های ترسیمی برای آذربایجان که توسط حیدر علی اوف در نظریه آذربایجان چلخ مطرح شده محلی از اعراب ندارد و مورد پذیرش نیست.

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: تحریف دیگر که گفته می شود وطن تاریخی برای آذری ها که آذربایجان است نیز دلیل علمی ندارد و اسناد تاریخی در خصوص رد آن وجود دارد.

عاملی متذکر شد: هر فردی منکر این اسناد است، تاریخ سازی را جایگزین تاریخ نویسی کرده است و ما حتی حاضر به مناظره با طرفداران جشن ۳۱ دسامبر هستیم.

وی دلیل شکل گیری این منازعات از نخجوان را اینطور عنوان کرد که زمانی نخجوان پیوستن به ایران را مطرح کرده و در ۱۹ ژانویه این مهم اوج گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان تحریف دیگر را هویت آذری ها عنوان کرد و بیان داشت: آذری ها ارادت قلبی به اهل بیت دارند اما حتی این موضوع برای عده ای قابل قبول نبوده و مخالفت می شود.

عاملی افزود: از ۱۹۲۰ که نظارت کمونیستی آغاز شد ۸۰۰ عالم شیعی را به شهادت رساندند و در طول مبارزات هزاران شیعه را قتل عام کردند.

وی افزود: بعدها با تحریف تاریخی تلاش بر این بود که به این عقاید ضربه بزنند که این موضوع با آگاهی مسلمانان امکان پذیر نخواهد بود و باید با هوشیاری در مقابل تحریفات ایستاد.