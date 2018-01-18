اجازه تشکیل ارتش تروریستی در مرزهای جنوبی ترکیه را نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بنعلی ایلدریم، نخست وزیر ترکیه در واکنش به سخنان یک مقام نظامی آمریکایی در خصوص تشکیل یک قدرت امنیتی مرزی در شمال سوریه با همکاری نیروهای سوریه دموکرات اظهار داشت: ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد ارتش تروریستی در مرزهای جنوبی ما تشکیل شود.

وی در ادامه افزود: ما فورا تمام تدابیر لازم را اتخاذ خواهیم کرد و بدون هیچ ملاحظه ای برای حمایت از امنیت مرزهایمان و حفظ جان ملت ترکیه بر اساس قوانین بین المللی اقدام می کنیم.

ایلدریم ادامه داد: طی روزهای گذشته دولت آمریکا بیانیه های متناقضی صادر کرده است. این مساله بیانگر آشفتگی ذهنی است، اما عزم و اراده ترکیه کاملا مشخص می باشد. اقدامات این کشور در سوریه با روابط ائتلاف بین المللی علیه داعش در تضاد است. با وجود آنکه آمریکا هم پیمان ما در ناتو است، اما باید مواضع خود را برای تصحیح روابطش با ترکیه تغییر دهد.

سخنگوی ائتلاف آمریکایی مبارزه با داعش اعلام کرده بود که واشنگتن به دنبال تشکیل یک قدرت امنیتی مرزی در شمال سوریه با حضور ۳۰ نیروی مسلح با همکاری نیروهای سوریه دموکرات است. اما به تازگی وزارت دفاع آمریکا با اعلام انصراف از تشکیل ارتشی متشکل از کُردهای مخالف دولت سوریه در مرز این کشور با ترکیه، از تداوم آموزش نیروهای نظامی محلی برای جلوگیری از ظهور مجدد داعش خبر داد.