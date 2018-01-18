ادعای مصرف اجباری دارو در زندان کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر ،در پی انتشار مطالبی از سوی برخی افراد مبنی بر اجبار بازداشت شدگان به خوردن قرص هایی که… ، روابط عمومی سازمان زندان ها ضمن تکذیب و رد این ادعای واهی، طرح مطالبی از این دست را مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی دانست و اعلام نمود اشخاص مطرح کننده این دروغ و تهمت بزرگ را در اسرع وقت و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد.

ضمناً خلاصه ای از اقدامات مرتبط با مسائل بهداشتی و درمانی که به عنوان خدمات این سازمان به تمامی محکومان و تمامی زندانیانی که وارد زندان می شوند پرسشنامه هایی را جهت تشکیل پرونده شخصیت تکمیل می کنند که یکی از بخش های آن مربوط به شناسنامه بهداشتی و سلامت آنان است.و متهمان در بدو ورود به تمامی زندان های کشور ارائه می شود به شرح ذیل به استحضار مردم شریف ایران اسلامی می رسد:

در این فرآیند به هیچ وجه در مبادی ورودی به زندانیان دارویی ارائه نمی شود و چنانچه در یک فرد زندانی بیماری خاصی تشخیص داده شود فرد مذکور به واحد بهداری زندان و یا در صورت نیاز به مراکز بهداشتی و درمانی سطح شهر اعزام می شود. مجدداً تاکید می شود مطالب منتشر شده در این خصوص کذب بوده و انتشار دهندگان آن برابر مطلب صدر این اطلاعیه تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.