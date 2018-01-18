اعتراض کادر فنی پرسپولیس به داور بازی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز در حالی از ساعت ۱۵:۳۰ پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که حاشیه هایی را به همراه داشت:

* بازیکنان پرسپولیس برای همدردی با بازماندگان حادثه نفتکش "سانچی" بازوبندهای مشکی بر بازو بستند.

* تمام اعضای کادر فنی پرسپولیس هنگام برخورد خسوس با علی علیپور در محوطه هجده قدم گسترش فولاد تبریز، به تصمیم دارو بازی مبنی بر ادامه بازی اعتراض کردند و از روی نیمکت بلند شدند.

* تنی چند از هواداران پرسپولیس قصد داشتند علیه مهدی طارمی شعار سر دهند که با مخالفت اکثر تماشاگران روبرو شد و این اتفاق در نیمه نخست بازی پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز اتفاق نیفتاد.