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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۴۸

حاشیه دیدار پرسپولیس و گسترش فولاد؛

اعتراض کادر فنی پرسپولیس به داور بازی

اعتراض کادر فنی پرسپولیس به داور بازی

کادر فنی پرسپولیس نسیت به تصمیمات داور بازی این تیم با گسترش فولاد تبریز واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز در حالی از ساعت ۱۵:۳۰ پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که حاشیه هایی را به همراه داشت:

* بازیکنان پرسپولیس برای همدردی با بازماندگان حادثه نفتکش "سانچی" بازوبندهای مشکی بر بازو بستند.

* تمام اعضای کادر فنی پرسپولیس هنگام برخورد خسوس با علی علیپور در محوطه هجده قدم گسترش فولاد تبریز، به تصمیم دارو بازی مبنی بر ادامه بازی اعتراض کردند و از روی نیمکت بلند شدند.

* تنی چند از هواداران پرسپولیس قصد داشتند علیه مهدی طارمی شعار سر دهند که با مخالفت اکثر تماشاگران روبرو شد و این اتفاق در نیمه نخست بازی پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز اتفاق نیفتاد.

کد مطلب 4203544

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