به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی پس از تساوی یک - یک گسترش فولاد تبریز مقابل پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی تهران گفت: بازی بسیار سنگینی داشتیم. به لحاظ فوتبالی، کاملا فوتبال تاکتیکی را دیدیم. یک تیم در قالب تماما هجومی و تیم دیگر کاملا دفاعی بود.

وی تصریح کرد: به خاطر شرایط پرسپولیس، مجبور بودیم دفاعی بازی کنیم. فکر می کنم تنها آنها یکبار شوت زدند و همانطور هم توانستند گلزنی کنند.

سرمربی تیم فوتبال گسترش ادامه داد: اگر شرایط متعارف بود پرسپولیس تا دو هفته دیگر هم نمی توانست گل بزند. این از روی غرور نیست. گلر ما یک بار هم شیرجه نرفت تا زمان اخراج بازیکن تیممان.

کریمی اظهار داشت: در فوتبال ما فقط می بینیم که داور برای تاخیر در پرتاب اوت، کارت بدهد. هیچ جای دنیا اینگونه نیست. شما از الان تا ۵ سال دیگر هر کس در فوتبال روز دنیا دید که به بازیکن ما به خاطر اوت انداختنش کارت زرد نشان دهد، من به او جایزه می دهم.

سرمربی تیم تبریزی خاطرنشان کرد: پرسپولیس تیم خیلی خوبی است. ما مجبور بودیم به خاطر تاکتیک آنها تغییر رویه بدهیم. ما تحت تاثیر شخصیت پرسپولیس، تغییر تاکتیکی دادیم. ای کاش یکی دیگر از توپ های آنها گل می شد اما آن گل با آن شرایط و در آن لحظه بسیار سخت بود.

سرمربی گسترش فولاد تبریز درباره درگیری اش با تصویربردار صدا و سیما گفت: آن فرد بطور تعمدی سه بار به شانه ام زد. انتظار داشت صحنه ای را فشار دهد تا بگوید من سوسمار شکار کردم! به مدیر روابط عمومی هم گفتم که پیگیر این قضیه خواهم بود. سازمان لیگ به شدت به این موضوع رسیدگی کند. متاسفانه هواداران پرسپولیس امروز پس از سه دهه به ساحت خانواده ام توهین کردند.

فیروز کریمی در ادامه انتقادش از رفتار تماشاگران پرسپولیس گفت: این درست نیست که من که امروز رخت عزای خواهرم را درآوردم با چنین توهین هایی روبرو شوم و آن وقت یک تصویربردار مدام به صورت عمدی به من ضربه بزند تا تحت فشار قرار بگیرم.

وی درباره تعویض های دفاعی اش گفت: ما ناچار به این امر شدیم. اول آنکه ما هر سه تعویض‌مان اجباری بود. اگر سیدی در زمین می ماند و روی او خطا نمی کردند خیلی حرف ها داشتیم. با رفتن او یکی از بازوهای ضد حمله را از دست دادیم. اگر حسینی را در دقیقه ۴۸ آوردم به خاطر آلارم هایی بود که سیستم برانکو و پرسپولیس می داد. من به احترام پرسپولیس، برخی شیوه ها آنها را که فنی است نمی گویم.

کریمی تصریح کرد: خطرناکترین زمان برای ما دقایق ۴۵ تا ۴۷ بود. به همین خاطر تعویض کردم. گلر تیممان هم روی گلی که خورد مقصر بود.

سرمربی گسترش فولاد درباره شیوه تاکتیکی تیمش گفت: در بازی با سپیدرود در جو سنگین آنجا که البته سالمتر از بازی امروز پرسپولیس بود توانستیم دو گل در نیمه اول بزنیم. اما اگر ببینیم در برخی بازی ها گوشه رینگ قرار گرفته ایم و گاردمان را باز کنیم حتما ضربه می خوریم شرایط فرق می کند. یکی از راههای صعود یک تیم، این است که وقتی تیمی مجبور به دفاع کردن می شود باید تاکتیک دفاع را بیاموزد. تیمی هم که می خواهد دفاع سخت را بشکند باید کارش را بلد باشد. به نظرم برانکو ایوانکوویچ با تمام احترامی که قائل هستم باید فکری به حال این موضوع کند.

کریمی افزود: فلسفه مان فوتبال کثیف نیست. به نظرم سپیدرود رشت هم خیلی خوب بازی می کند اما فوتبال زیبا امتیاز ندارد. باید خوب بازی کنیم و نتیجه هم بگیریم. فکر می کنم خوب بازی کردیم و دفاع کردن را هم بلد بودیم.