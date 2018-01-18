به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال حسینی پس ازتساوی یک بر یک تیمش برابر گسترش فولاد در ورزشگاه آزادی گفت: در مورد فوتبال هیچ حرفی نمی زنم چون چیزی برای گفتن نیست. حریف فقط ۱۱ نفره دفاع کرد و هیچ حرکت فوتبالی از خود نشان نداد.

وی تاکید کرد: متاسفانه هفته هاست از داوری ضربه می خوریم اما کسی به فکر ما نیست و نمی دانم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

سیدجلال حسینی ادامه داد: قبل از شروع بازی، من با پیراهن آستین بلند وارد زمین شدم که داور در این مورد به من تذکر داد و وقتی به او گفتم که هماهنگ کرده ام، او گفت قانون گذار من هستم و تصمیم با من است. همین برخورد نشان داد باز هم پرسپولیس از این موضوع ضربه خواهد خورد.

وی در پایان گفت: امیدوارم مسئولین به وضعیت داوری رسیدگی کنند و اجازه ندهند این روال همچنان ادامه پیدا کند.