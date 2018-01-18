حق به حقدار نرسید/ داور دیدار روز پراشتباهی را سپری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شایان مصلح پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر گسترش فولاد تبریز در ورزشگاه آزادی گفت: دیدار خوبی را به نمایش گذاشتیم و از دقیقه یک کاملا بر بازی مسلط بوده، هجومی بازی کردیم و حریف تنها به دفاع کردن پرداخت.

وی تاکید کرد: کار گسترش فولاد امروز، زیر توپ زدن بود و ما فشار زیادی بر روی دروازه آنها آوردیم اما شانس با ما یار نبود و تمام توپ هایمان یک به یک از کنار دروازه می گذشت.

مصلح در خصوص قضاوت داور این دیدار هم گفت: متاسفانه قاضی میدان روز پراشتباهی را سپری کرد. امیدوارم در آینده شاهد چنین قضاوت هایی نباشیم و ببینیم که داوران به درستی قضاوت می کنند تا دیگر شاهد این نباشیم که هواداران هم نسبت به این موضوع معترض شده و جو ورزشگاه به هم بخورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هواداران نگران نباشند و بدانند که در هفته های آینده پرسپولیس با ارائه بازیهای خوب، نتایج قابل قبولی هم کسب خواهند کرد.