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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۳۴

شایان مصلح:

حق به حقدار نرسید/ داور دیدار روز پراشتباهی را سپری کرد

حق به حقدار نرسید/ داور دیدار روز پراشتباهی را سپری کرد

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در روزی که حق ما پیروزی برابر گسترش فولاد بود حق به حقدار نرسید و ۳ امتیاز را با ۱ امتیاز جابجا کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شایان مصلح پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر گسترش فولاد تبریز در ورزشگاه آزادی گفت: دیدار خوبی را به نمایش گذاشتیم و از دقیقه یک کاملا بر بازی مسلط بوده، هجومی بازی کردیم و حریف تنها به دفاع کردن پرداخت.

وی تاکید کرد: کار گسترش فولاد امروز، زیر توپ زدن بود و ما فشار زیادی بر روی دروازه آنها آوردیم اما شانس با ما یار نبود و تمام توپ هایمان یک به یک از کنار دروازه می گذشت.

مصلح در خصوص قضاوت داور این دیدار هم گفت: متاسفانه قاضی میدان روز پراشتباهی را سپری کرد. امیدوارم در آینده شاهد چنین قضاوت هایی نباشیم و ببینیم که داوران به درستی قضاوت می کنند تا دیگر شاهد این نباشیم که هواداران هم نسبت به این موضوع معترض شده و جو ورزشگاه به هم بخورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هواداران نگران نباشند و بدانند که در هفته های آینده پرسپولیس با ارائه بازیهای خوب، نتایج قابل قبولی هم کسب خواهند کرد.

کد مطلب 4203648

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