به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم سالگرد شهدای قنیطره (محمد أحمد عیسی، جهاد عماد مغنیة، عباس ابراهیم حجازی، محمد علی حسن أبو حسن، غازی علی ضاوی، علی حسن إبراهیم و محمد علی الله دادی) و مراسم چهلم حاج فایز محمود مغنیه در مجتمع المجتبی(ع) بیروت در ابتدا از حاضرین خواست تا فاتحه‌ای نثار روح شهدای قنیطره و «حاج فایر المغنیه» بکنند و سپس به خانواده‌های شهدای قنیطره تبریک و تسلیت گفت.

وی گفت: بدون فداکاری این شهدا، امنیت محقق نمی‌شد. باید به نقش شهیدان در کشورمان، منطقه ما و امت مان اشاره کنیم. اگر جانفشانی شهیدان نبود، امنیت در کشور ما محقق نمی شد. خون شهیدان عامل اساسی در آزادسازی سرزمین، اسیران، شکست داعش و گروههای تکفیری است.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: هنگامی که از شکست بزرگ طرح آمریکایی و پیروزی حکومت ها و ملتهای منطقه سخن می گوییم؛ این در وهله اول به فضل خداوند و پس از آن به سبب جانفشانی هایی که صورت گرفته و شهیدان، مجروحان و رزمندگان است.

وی در ادامه افزود: حاج ابوعماد مغنیه و ام عماد زندگی خود را صرف حمایت از آرمانها کردند. خانواده حاج فایز همگی شهید پرور هستند و این ویژگی منحصر به فردی است که نشانه میزان بخشندگی و جود، صبر وخضوع آنهاست.از برکت این خانواده منحصر به فرد است که لبنان، مقاومت و فلسطین فرمانده ای مانند عماد مغنیه معرفی می کند.

سید حسن نصرالله با اشاره به اتهامات اخیر آمریکایی ها ضد حزب الله درباره تجارت موارد مخدر و خدشه دار کردن وجهه حزب الله و معرفی آن به عنوان یک سازمان تبهکار گفت: اتهامات اخیر به حزب الله درباره تجارت مواد مخدر افترایی ظالمانه و بدون سند و مدرک است. تجارت مواد مخدر از نظر ما حرام است حتی اگر به اسرائیلی ها داده شود. اتهامات ضد ما در موضوع مواد مخدر در راستای جنگ علیه ما است. با وجود اینکه تجارت امری مباح است اما حزب الله در هیچ طرح تجاری یا سرمایه گذاری وارد نشده است. ما پولی برای سرمایه گذاری نداریم و شرکت و سرمایه گذاری نداریم. حزب الله به دلایل مختلف از جمله تحریم ها و بازرگانان لبنانی تصمیم به عدم اقدام به هر کار تجاری گرفته است. حزب الله در طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد شده در سوریه و عراق مشارکتی ندارد. حزب الله با احدی درباره سرمایه گذاری به نام آن گفتگو نکرده است. افتراهای آمریکا ضد حزب الله درباره تجارت مواد مخدر در راستای جنگ و خدشه وارد کردن وجهه ما است. حزب الله ثابت کرده است که از مهمترین نیروهایی است که با تروریسم و گروههای تروریستی در منطقه مبارزه می کند. هدف آمریکایی ها این است که حزب الله را به عنوان سازمانی تبهکار معرفی کنند. از وزارت دادگستری آمریکا می خواهم که در لبنان تحقیق کند و امیدواریم که مسئولان لبنانی علیه ما اقدام تحریک آمیزی نکنند.

دبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشت: ۱۳ نقطه مرزی با فلسطین اشغالی که مورد مناقشه با دشمن صهیونیست است، وجود دارد. ما طرف دیگر را سرزمین اشغالی فلسطین می دانیم. اخیرا دشمن صهیونیست به یونیفیل اعلام کرده است که قصد احداث دیوار در مناطق مورد مناقشه را دارد و لبنان به این موضوع اعتراض و با آن مخالفت کرده و این موضوع را به اطلاع یونیفیل رسانده است و یونیفیل نیز آنرا به اطلاع دشمن رسانده است. ارتش لبنان بر آمادگی برای مقابله با هر تجاوزی تاکید کرده است و به اسرائیلی ها می گویم که باید هشدارهای لبنان را کاملا جدی بگیرند. لبنان برای ممانعت دشمن از تصرف مناطق مورد نزاع یکپارچه خواهد بود و مقاومت به مسئولیت خود در این زمینه عمل خواهد کرد. ما در کنار دولت و ارتش هستیم. مقاومت با تمام قوا در کنار ارتش و دولت لبنان قرار خواهد گرفت و با هر گونه دخل و تغییر در نقاط مرزی با فلسطین اشغالی مخالفت خواهد کرد.

وی گفت: لبنان باید عدم عادی سازی با دشمن صهیونیست پایبند باشد. احدی ضد هنر نیست اما عادی سازی تحت عنوان هنر، سینما و گردشگری مغایر پایبندی است و مجاز نیست. بسیاری از لبنانی ها هرگز با هر اقدامی درباره عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی موافق نیستند. از تصمیمات اتحادیه عرب که برخی آنرا اجرا نمی کنند عدم عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. استیون اسپلبرگ کارگردان آمریکایی حمایت خود را در جریان جنگ سال ۲۰۰۶ از حمله اسرائیل اعلام کرد و این کارگردانی که فیلمش در لبنان اکران می شود از پول شخصی اش یک میلیون دلار به نفع اسرائیل داد. تصمیم اکران فیلم استیون اسپلبرگ در بیروت تصمیمی اشتباه بود و امیدواریم که مورد بررسی و حل قرار گیرد.

نصرالله بیان کرد: همه شواهد حاکی است که دشمن صهیونیست در ورای انفجار اخیر صیدا که به زخمی شدن یکی از کادر حماس منجر شد، است. از دولت می خواهیم که با انفجار صیدا تعامل داشته باشد زیرا اگر دخالت اسرائیل در آن ثابت شود به مثابه نقض حاکمیت، اقدامی خصمانه و سرآغازی خطرناک است. آیا درست است که از اقدامات اسرائیل در قتل در لبنان چشم پوشی شود اگر اینگونه باشد چگونه می توان کشوری امن داشت؟ انفجار صیدا سرآغازی خطرناک است. من ناقوس خطر را به صدا در می آورم. دولت باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل کند

وی افزود: ما با قدرت وارد مرحله انتخابات شده ایم و بعید می دانیم که هیچ گروه سیاسی خواستار تعویق انتخابات باشد. سوق داده شدن به سوی رد و بدل کردن اتهامات، فضای کشور را متشنج می کند. در کشور اکثریت و اقلیت حکومت نمی کند و صحیح نیست که احدی منزوی شود از ویژگی های قانون نسبی این است که به همه مجال می دهد که اگر پایگاه مردمی قابل توجهی داشته باشند، نماینده داشته باشند. با انزوای هر گروه سیاسی حتی اگر از نظر سیاسی مواضعش با ما یکسان نباشد مخالفیم زیرا اصل در گفتگو و رایزنی و عدم کنار زدن است.

نصرالله گفت: آنچه در منطقه در برهه اخیر روی می دهد ماهیت اهداف آمریکا در منطقه ما را نشان می دهد. ما قبلا درباره آن تاکید کرده ایم و به اهداف آمریکایی ها در منطقه اشاره کرده ایم. آمریکایی ها امروز به بهانه ممانعت از بازگشت داعش می خواهند در عراق و سوریه بمانند. این نفاق آمریکا را نشان می دهد و همه دنیا می دانند و اعترافات ترامپ نیز گواه آن بود که آمریکا داعش را ایجاد کرده است. عراقی ها و سوری ها خود مانع بازگشت داعش می شوند. پایگاه های آمریکایی در منطقه جز مانع بازگشت داعش نیست و آنچه آمریکایی ها اعلام می کنند نفاق است.

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: ترامپ به عمد از تروریسم اسلامی دم می زند تا انگ تروریستی به اسلام و پیامبر اسلام بزند. اصرار ترامپ برای به کار بردن واژه تروریسم اسلامی یکی از مهمترین دلایل عداوت آن با اسلام است. مخالف توصیف تروریسم آمریکایی به تروریسم مسیحی هستیم. کسانی که آمریکا را ضامن حقوق بشر می دانند؛ در حالی دلخوش کرده اند که رئیس جمهور آمریکا انسانی مستکبر است. باید به ملت فلسطین توجه شود که هنوز در عرصه ها هستند. ترامپ به فشار به کشورهای عربی ادامه خواهد داد و آنها کاملا روشن است که به فلسطینی ها فشار می آورند.

وی افزود: دولت آمریکا به تلاش های خود برای از بین بردن آرمان فلسطین از طریق توقف حمایت «آنروا» پس از تصمیم قدس ادامه می دهد. برخی رژیم های عربی به فلسطینی ها برای پذیرفتن طرحی که بر آنها عرضه می شود فشار وارد می کنند. ما با هیمنه آمریکا کاملا مخالفیم و بر حمایت دائمی خود از ملت فلسطین و مقابله با چالشها تاکید می کنیم. ما حامی قدس و مقدسات خواهیم بود و از وظیفه مان شانه خالی نمی کنیم.