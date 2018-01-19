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۲۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۷

دیدار مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی ترکیه و روسیه در مسکو

دیدار مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی ترکیه و روسیه در مسکو

رئیس ستاد مشترک ارتش و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با وزیر دفاع روسیه در مسکو دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش و حاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با وزیر دفاع روسیه در مسکو دیدار و گفتگو کردند.

وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد که رئیس ستاد مشترک ارتش و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در چارچوب یک سفر رسمی در مسکو پایتخت روسیه با سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور دیدار و درباره تحولات اخیر در خاورمیانه گفتگو کردند.

در این بیانیه بدون اشاره به جزئیات دیدار مذکور در این خصوص آمده است: طرفین علاوه بر تحولات اخیر در خاورمیانه مسائل مشترک را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دیدار مقامات بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ترکیه با وزیر دفاع روسیه در حالی به انجام رسیده است که آنکارا چند روز پیش از تصمیم خود برای آغاز عملیات نظامی در عفرین سوریه علیه کُردهای مورد حمایت آمریکا خبر داده بود.

کد مطلب 4203811

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