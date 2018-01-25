فیلم هایم در ایران خریدار ندارند/ خارجی ها آثارم را می پسندند

علی قوی تن کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران فیلم سینمایی «پل سفید» گفت: این فیلم تولید سال ۹۵_۹۶ است که ما اواخر خرداد ماه مراحل فنی آن را به پایان رساندیم که اولین نمایش آن در جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان بود.

وی افزود: بعد از آن سه ماه طول کشید تا ما نسخه بین المللی این فیلم را با زیرنویس و استانداردهای لازم آماده کنیم و از شهریور هم «پل سفید» را به بازارهای جهانی عرضه کردیم که موفق به برخی از جوایز شد.

قوی تن بیان کرد: ما برای نمایش این فیلم در سال جاری برنامه ای نداریم زیرا چند کمپانی خارجی حاضر به اکران این فیلم در سینماهای هنری خود شده اند و ما با آنها وارد مذاکره شده ایم البته فیلم های قبلی من هم به همین شکل در کشورهای آسیایی و اروپایی اکران شده بود.

کارگردان «پرواز بادبادک ها» اظهار کرد: با توجه به بازار و شرایط سینمای داخل فکر می کنم بهتر است فیلم هایم را در خارج از کشور به نمایش بگذارم زیرا از آنها استقبال بیشتری می شود، بازگشت سرمایه دارد و اینکه ما مشکل سینماهای ایران را نداریم زیرا در اینجا سینماها بیشتر به دنبال فیلم های سرگرم کننده هستند بنابراین ممکن است فیلم را دچار مشکل کنند به همین دلیل من فکر می کنم فیلم هایی مثل آثار من در اکران موفق نباشند از همین رو من چند وقتی است که تمرکزم را روی اکران در خارج از کشور گذاشته ام.

قوی تن ادامه داد: از نظر من این موضوع اشکالی ندارد زیرا به هرحال یک سری از فیلم ها باید در خارج از کشور اکران شوند به ویژه اینکه آثار من تربیتی و فرهنگی هستند از همین رو اکران چنین فیلم هایی در آن سوی مرزها به نفع ایران است و باعث صدور فرهنگ می شود بر همین اساس به نظر من بهتر است فعلا آثارم را در خارج از کشور به نمایش بگذارم.

کارگردان «آفتاب، مهتاب، زمین» با اشاره به دیگر فعالیت هایش بیان کرد: در حال حاضر مشغول انجام تحقیقاتی در شهرستان ها درباره موضوعات فرهنگی برای ساخت فیلم جدید هستم البته هنوز این موضوع تبدیل به فیلمنامه نشده است.

وی عنوان کرد: موضوعات من بیشتر فرهنگی هستند و به معضلاتی توجه دارند که درباره آموزش نوجوانان است و در واقع به مسایل تربیتی آنها مربوط می شود.

قوی تن در پایان توضیح داد: فکر می کنم تا اواسط بهمن ماه بتوانم نگارش فیلمنامه را به پایان برسانم. البته بعد از تکمیل تحقیقات تصمیم می گیرم که آن را در کجا کلید بزنم.