به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دومین روز مذاکرات سه‌جانبه با حضور هیات‌های روسیه، آمریکا و اوکراین، امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۶) در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی آغاز شد.

این مذاکرات که سومین دور از گفت‌وگوهای سه‌جانبه میان مسکو، واشنگتن و کی‌یف به شمار می‌رود، از روز سه‌شنبه آغاز شده است. نخستین روز رایزنی‌ها پس از حدود چهار ساعت مذاکره به پایان رسید و طرف‌ها توافق کردند گفت‌وگوها را روز چهارشنبه ادامه دهند.

ریاست هیات روسیه را ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور این کشور بر عهده دارد و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا نمایندگان واشنگتن هستند. ریاست هیات اوکراینی نیز بر عهده رستم عمروف، رئیس دستگاه اطلاعات خارجی این کشور است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، موضوعاتی از جمله تضمین‌های امنیتی اوکراین، کاهش تنش‌ها، مسائل بشردوستانه و تبادل اسرا در دستور کار این مذاکرات قرار دارد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پس از پایان روز نخست گفت گفت‌وگوها سازنده و نسبتاً محتوایی بوده و مسائل بشردوستانه و تضمین‌های امنیتی در آن بررسی شده است.

این دور از مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که گفت‌وگوهای سه‌جانبه با میانجی‌گری آمریکا از ماه فوریه متوقف شده بود. امارات متحده عربی میزبانی این دور از رایزنی‌ها را بر عهده دارد و وزارت خارجه این کشور اعلام کرده است که هدف از برگزاری آن، کمک به تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حل سیاسی در مناقشه اوکراین است.