السیسی نامزدی خود را در انتخابات اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، السیسی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت: اجازه بدهید نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کنم و امیدوارم صرف نظر از کاندیدایی که به آن رأی می دهید، حجم مشارکت خود را به جهانیان نشان دهید.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری مصر در داخل کشور به مدت سه روز (۲۶ تا ۲۸ مارس) برگزار شود.

این انتخابات همچنین در خارج از کشور در روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مارس برگزار خواهد شد.

عبدالفتاح السیسی در حالی برای انتخابات ریاست جمهوری مصر کاندید می ‌شود که تقریبا در کارزار انتخاباتی پیش رو رقیب جدی ندارد.

السیسی وزیر دفاع دولت محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر و از ژنرال‌ های برجسته این کشور در سال ۲۰۱۳ پس از عزل مرسی و بازداشت شمار زیادی از رهبران و اعضای گروه اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست‌ جمهوری نامزد شد و تنها رقیب وی «حمدین صباحی» رئیس جریان مردمی مصر نیز نتوانست آراء لازم را کسب کند.

گفته می شود افرادی که برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ مصر اعلام نامزدی کرده اند، رقیبی جدی برای السیسی به شمار نمی آیند.