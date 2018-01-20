اقتصاد مقاومتی با کشاورزی هوشمند محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز شنبه در همایش کشاورزی هوشمند چشم انداز روشن فردا که با هدف تجلیل از کشاورزن نمونه استان در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: اگر بخواهیم فردایی روشن برای خود ترسیم کنیم باید مدیریت منابع آبی و استفاده از خاک را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی افزود: با عقلانیت و شیوه های نوین باید کمک کنیم تا دشت قزوین از بحران نجات پیدا کند و این کار نیازمند همراهی همه کشاورزان و فعالان این عرصه است.

زاهدی بیان کرد: با توجه به بحران آب و تغییرات اقلیمی، هیچ چاره ای نداریم جز آن که با شیوه های کارشناسی از بحرلان عبور کرده و فردای روشنی را برای خود و فرزندانمان در حوزه کشاورزی ترسیم کنیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: باید با تصمیمات هوشمندانه و استفاده از امکانات مدرن دنیا کاری کنیم تا با کمترین مصرف آب بیشترین تولید را داشته باشیم و اهداف چشم انداز را محقق کنیم.

وی اضافه کرد: در شرایط بحرانی جهان امروز و کاهش منابع آبی با روشهای سنتی قادر نخواهیم بود در رقابت موفق باشیم و تنها راهکار رکت توسعه ای ذدر این یخش توسعه کشاورزی مدرن و مکانیزه است.

زاهدی یادآورشد: برای پیاده شدن اهداف اقتصاد مقاومتی باید برنامه های کشاورزی با برش استانی عملی شود.

استاندار قزوین تاکید کرد: ضرورت دارد تا به دنبال راهکارهایی باشیم که با مصرف کمترین آب بهترین و بیشترین محصولات را در استان بهره برداری کنیم و این امر جز با عقلانیت در بهره مندی از منابع موجود میسر نخواهد شد.

وی بیان کرد: در استان قزوین نیروهای توانمند زیادی در بخش خصوصی وجود دارد که قادرند با امکانات و ظرفیت های موجود مجتمع ها و واحدهای تولیدی مجهز و خوبی را راه اندازی کنند ولی در این مسیر دشوار به حمایت و پشتیبانی نیاز دارند.

زاهدی کنترل مصرف آب و تغییر الگوی کشت را از راهکارهای نجات دشت قزوین دانست و یادآورشد: اگر ظرفیت ها را جدی نگیریم فرصت دشت قزوین

می تواند به یک تهدید تبدیل شود و استانهای همجوار را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

وی بیان کرد: اگر دشت قزوین با مشکل مواجه شود شاهد افزایش بیابانها و پدیده ریزگرد خواهیم بود که استانها تهران و البرز را نیز دچار بحران خواهد کرد لذا باید احیاء دشت با توسعه آبیاری مدرن و تغییر الگوی کشت با جدیت پیگیری و اجرایی شود.

در ادامه از ۴۷ فعال کشاورزی نمونه استانی و کشوری تجلیل شد.