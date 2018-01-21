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۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

تمجید انجمن فیلسوفان آمریکا از خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز

تمجید انجمن فیلسوفان آمریکا از خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز

انجمن فیلسوفان آمریکا با انتشار مطلبی از تلاش خبرگزاری مهر و روزنامه تهران‏‌تایمز برای توسعه هرچه بیشتر فضای گفتگو میان فلاسفه سراسر جهان، تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «انجمن فیلسوفان آمریکا» در مطلبی که در سایت این انجمن منتشر شد، از تلاشی که مجموعه خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز در سال‌های گذشته برای مصاحبه با فلاسفه سراسر جهان از جمله «توماس وبر» رئیس این انجمن انجام داده است، قدردانی کرد.

این انجمن همچنین به تعهد خبرگزاری مهر و روزنامه تهران‌تایمز در راستای ایجاد شرایطی اشاره کرد که به توسعه هرچه بیشتر فضای گفتگو میان فلاسفه سراسر جهان منجر می شود.

در همین راستا، انجمن فیلسوفان آمریکا از فلاسفه سراسر جهان برای مشارکت در این گفتگوها دعوت کرد.

کد مطلب 4204943
مریم خرمایی

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