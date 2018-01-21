تمجید انجمن فیلسوفان آمریکا از خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز

به گزارش خبرگزاری مهر، «انجمن فیلسوفان آمریکا» در مطلبی که در سایت این انجمن منتشر شد، از تلاشی که مجموعه خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز در سال‌های گذشته برای مصاحبه با فلاسفه سراسر جهان از جمله «توماس وبر» رئیس این انجمن انجام داده است، قدردانی کرد.

این انجمن همچنین به تعهد خبرگزاری مهر و روزنامه تهران‌تایمز در راستای ایجاد شرایطی اشاره کرد که به توسعه هرچه بیشتر فضای گفتگو میان فلاسفه سراسر جهان منجر می شود.

در همین راستا، انجمن فیلسوفان آمریکا از فلاسفه سراسر جهان برای مشارکت در این گفتگوها دعوت کرد.