۵۰ محصول بخش کشاورزی در خراسان جنوبی بیمه است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد غنچه صبح یکشنبه در همایش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی گفت: تغییر اقلیم تأثیر مهمی در بخش کشاورزی در کل کشور داشته است.

معاون خدمات بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به نقش ریسک و پیش آگاهی در موفقیت بخش کشاورزی اظهار کرد: وقتی با استفاده از سامانه‌های کشاورزی بدانیم که در هفته آتی افت دما و یا سرمازدگی داریم به کشاورز کمک زیادی شده است.

غنچه اظهار کرد: خشکسالی و سرمازدگی مهمترین عوامل آسیب‌زای بخش کشاورزی خراسان‌جنوبی است که افت کیفیت را به همراه داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۰ محصول حوزه کشاورزی در کشور و ۵۰ محصول بخش کشاورزی در خراسان‌جنوبی تحت پوشش بیمه هستند.

معاون خدمات بیمه محصولات کشاورزی خراسان‌جنوبی یادآور شد: دولت هر ساله بین هزار تا هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص می‌دهد.

حامد نخعی، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند نیز در این همایش گفت: مهمترین موانع کسب و کار در ایران بر اساس آمار سال ۹۵ و ۹۶ مواردی چون دسترسی به تأمین مالی، بوروکراسی ناکارآمد، بی ثباتی سیاست‌گذاری‌ها، مقررات ارز خارجی و نرخ‌های مالیاتی بوده است.

مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند اظهار کرد: نیاز به رشد و توسعه اقتصادی به صورت پایدار از یک سو و اشتغال‌زایی از سوی دیگر و دغدغه حفظ منابع انرژی و آب تحول آفرینی در بخش کشاورزی را می‌طلبد.

نخعی بیان کرد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی از ابتدای تأسیس تاکنون بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و سرمایه در گردش پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: همچنین این صندوق در امر امهال تسهیلات بدهکاران بانکی در بخش کشاورزی به مبلغ ۳۳ میلیارد ریال مشارکت داشته است.

مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند با اشاره به بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر یادآور شد: این بیمه‌ها در زمینه حمایت اجتماعی از جامعه هدف فعالیت ویژه دارد و در بالابردن سطح امید به زندگی و بهبود عزت نفس و رفاه قشر ضعیف جامعه تأثیرگذار است.