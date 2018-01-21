به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس ظهر یکشنبه در جمع اعضا و مربیان قصه گوی شمال استان فارس در صفاشهر گفت: رسم زیبای قصه گویی که قدمتی به درازای خلقت انسان دارد، افزون بر تحکیم رابطه عاطفی با کودک در حقیقت، جزئی از تربیت سنتی کودکان و نوجوانان در تمام دنیا تلقی می شود.

سعیدرضا کامرانی افزود: قصه گویی علاوه بر ایجاد صمیمیت بین کودک ، مربی و مادر، به رشد ذهنی کودک می انجامد و در گسترده شدن دامنه لغات نیز به کودک کمک می کند.

وی افزود: قصه می تواند کودک را با محیط اطراف خود بیشتر آشنا کند و قدرت تفکر، تخیل و تمرکز آنان را وسعت بخشد و در ادامه به رشد و خلاقیت آنان منجر شود. با قصه دنیایی جدید به روی کودکان و نوجوانان باز می شود؛ فلسفه قصه گویی، آماده ساختن کودک برای زندگی و تأثیر مثبت بر ضمیر ناخودآگاه اوست.

کامرانی تأکید کرد: اعتقاد داریم که قصه را نباید تنها برای کودکان و نوجوانان بازگو کرد؛ بلکه همه اقشار جامعه با هر سن و سالی می توانند از این ابزار، بهره ببرند و در این راستا، اثرات مثبت قصه گویی در رشد فکری و روانی همه تأثیرات به سزایی به جای می گذارد.

معاون فرهنگی کانون پرورش فارس در ادامه بیان کرد: قصه برای به خواب رفتن کودکان نیست بلکه با قصه های مفید و سازنده باید کودکان را بیدار و هوشیار کنیم. خداوند بزرگ برای آگاهی بخشیدن به انسان ها در قرآن مجید بارها از ابزار قصه بهره برده تا جایی که حدود ۲۶۰ قصه در قرآن وجود دارد و سوره ای را با نام قصص داریم؛ علاوه بر این ها سی چهار قصه در نهج البلاغه وجود دارد و بسیاری از نویسندگان، شاعران و صاحبان اندیشه مانند سعدی، حافظ، عطار، خیام، مولانا و فردوسی از قصه استفاده کرده اند.

کامرانی در پایان جشنواره در جمع اعضا و مربیان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرهای اقلید، بوانات، سعادت شهر، خرم بید و پاسارگاد، گفت: برای رسیدن به چشم انداز سال ۱۴۰۴ فرصت زیادی باقی نمانده و طبق نقشه راه باید برای تربیت کودکان و نوجوانان در طراز جمهوری اسلامی حرکت کنیم و برای رسیدن به این هدف تنها نگریستن به آیین نامه ها و بخشنامه ها کافی نیست بلکه باید آنان را اجرایی کنیم چرا که کسی که می خواهد درو کند باید بکارد.