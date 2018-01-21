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۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲

طالبان مسئولیت حمله به هتل اینترکانتیننتال کابل را به عهده گرفت

طالبان مسئولیت حمله به هتل اینترکانتیننتال کابل را به عهده گرفت

گروه طالبان با انتشار بیانیه ای مسئولیت حمله به هتل اینترکانتیننتال کابل را به عهده گرفت.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، گروه طالبان با انتشار بیانیه ای مسئولیت حمله به هتل اینترکانتیننتال کابل را به عهده گرفت. این در حالی است که پیش از این وزارت کشور  افغانستان گفته بود که این حمله توسط گروه حقانی سازماندهی و صورت گرفته است.

طالبان در بیانیه خود اعلام کردند که در این حمله ۵ عضو این گروه سهم داشتند.

 افزون بر این آمار ضد و نقیضی از تلفات این حادثه در دست است، وزارت کشور افغانستان تعداد کشته های این رویداد را  ۵ نفر  از جمله یک شهروند خارجی اعلام کرده است در حالی که منابع غیر رسمی  آمار تلفات حمله به این هتل را بیش از ۳۰ تن اعلام کرده اند.

مقام‌های دولتی افغانستان همچنین اعلام کردند که تحقیق درباره چگونگی نفوذ مهاجمان به این هتل آغاز شده است و آن طور که گزارش شده تامین امنیت این هتل۲ هفته گذشته به یک تیم جدید محول شده بود.

کد مطلب 4205804

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