به گزارش خبرنگار مهر، رئیس آموزش و پرورش شهرستان دیر یکشنبهشب در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره قصهگویی خلاق در سالن شهید حکیمی اظهار داشت: آموزش و پرورش شهرستان دیر به خود میبالد که در ایجاد یک جریان زنده و پویا برای مسائل فرهنگی و اجتماعی پیش قدم است.
احمد عبدالله زاده افزود: هدف از برگزاری چنین جشنوارههایی تقویت حس امیدواری و قدرت دانستن و ایمان به خویشتن و بروز خلاقیتهای فردی دانش آموزان است.
وی ادامه داد: قصهگویی خلاق جریان و ابزاری است تا از گذشتگان بحث کنیم و آنچه را که فرهنگ و آداب و رسوم سینه به سینه انتقال یافته را حفظ کند.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر با تأکید بر لزوم حمایت مدیران، مربیان و اولیاء دانش آموزان از این فرهنگ گفت: آموزش و پرورش در تربیت اجتماعی دانش آموزان پیش رو است و باید به مسائل تربیتی بیش از بحث آموزش بپردازیم.
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان دیر نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از رهگذر قصه گویی بهتر میتوانیم مفاهیم درسی و اخلاقی و تربیتی را در مدارس و مهد کودکها به فرزندانمان آموزش دهیم.
اسماعیل مختارزاده بیان کرد: تقویت ارزشها و باورها و آداب و رسوم پیشینیان و بستر سازی برای رشد خلاقیتها و بروز استعدادهای دانش آموزان در این جشنواره دنبال میشود.
وی افزود: امسال در چهارمین جشنواره قصهگویی خلاق ۶۰ دانش آموز از ۱۹ آموزشگاه مقطع ابتدایی طی دو روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.
طبق آراء هیئت داوران در اختتامیه چهارمین جشنواره قصه گویی خلاق، در بخش پسران قصههای « حسنی به مکتب نمی رفت» از محمد حسین نجار و «نخودی بییار تنها» از مسلم محمدی به ترتیب رتبههای دوم و سوم را کسب کردند و قصه« حسنی شده سر به راه » از امیر محمد میلکی نیز به عنوان قصه شایسته تقدیر شناخته شد و داوران برای رتبه اول انتخابی نداشتند.
در بخش دختران، قصههای «کلوچههای خدا» از مینا خسروی، «قصه کی کمه» از فاطمیا مؤمنی و «سلیمون بابا سلیمون» از فاطمه فرخ به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند.
همچنین قصههای« گلنار و عروسک پارچهای» از سمانه احمدپور و «زن عاقل» از حنانه موحدی در بخش شایسته تقدیر قرار گرفتند و در بخش مهمان نیز از فرزانه عزیزی از دانش آموزان افاغنه قصهگوی اثر «لیلما» تجلیل شد و فاطمه پاریابی به خاطر قصه «دختر هفت نارنج» نیز به عنوان پدیده این جشنواره معرفی شد.
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