مشارکت مردمی و اقدام پیشگیرانه ضرورت های مبارزه اثربخش با اعتیاد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: عرصه مبارزه با مواد مخدر حوزه ای بسیار پیچیده و دشوار است که یک نهاد و یا ارگان به تنهایی نمی تواند در این راستا به مقابله بپردازد چراکه با وجود اقدامات بسیاری که انجام شده، سن اعتیاد در کشور از ۲۵ به ۲۱ سال کاهش یافته که این واقعیت زنگ خطری جدی محسوب می شود.

مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از شیوع آن در جامعه تنها با همکاری جدی بین دستگاهی و بعضا همکاری بین استانی ممکن می شود زیرا این بلای خانمان سوز با سرعت بالایی درحال رشد است.

باتوجه به تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر مقابله با پنج آسیب اجتماعی از جمله اعتیاد، ستاد مبارزه با موادمخدر اقدامات و فعالیت های خود را به طور جدی تری دنبال کرد.

ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به منظور جلوگیری از پیشرفت این آسیب که سبب تزلزل و تضعیف نیروی محرک جامعه می شود، طرحی جامع و گسترده با عنوان طرح منطقه ای صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر تهیه و ابلاغ کرده است.

در راستای اجرای این طرح و براساس تقسیمات انجام شده، استان های خوزستان، ایلام، همدان، لرستان، کرمانشاه و مرکزی به عنوان منطقه چهار کشوری انتخاب شدند تا با همکاری و همیاری یکدیگر بتوانند عملکرد مطلوبی را در حوزه مبارزه با مواد مخدر ارائه دهند.

استان مرکزی به لحاظ مهاجر پذیر بودن یکی از استان های در معرض خطر تلقی می شود به گونه ای که سال گذشته ۱۶ هزار و ۵۰۰ معتاد، قاچاق فروش و خرده فروش مواد در سراسر این استان دستگیر شدند.

به سبب اهمیت این معضل اجتماعی، امروز نخستین همایش منطقه ای صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر با حضور نمایندگانی از پنج استان منطقه چهار و به میزبانی استان مرکزی در اراک برگزار شد.

در این همایش یک روزه، نظرات، پیشنهادات و راهکارهایی ازسوی مسئولان، مدیران و نمایندگان سمن ها ارائه و با هدف مبارزه موثرتر با اعتیاد و مواد مخدر و پیشگیری، راهکارهایی پیشنهاد شد.

فعالیت سمن ها در حوزه مبارزه با موادمخدر یاری دهنده دولت است

محمد بیرجندی در این همایش با اشاره به اهداف اجرای این طرح منطقه ای اظهار داشت: هدف اصلی تقسیم بندی منطقه ای در کشور استفاده از فرصت های موجود در مناطق است، همچنین سال گذشته در حوزه صیانت و اشتغال تامین منابع مالی در سراسر کشور صورت گرفت و تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای آسیب دیدگان و بهبودیافتگان مواد مخدر به وجود آمد.

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: در دو سال گذشته با تجمیع حمایت های مردمی و فعالیت سازمان های مردم نهاد این بستر به صورت هدف گرا و مشارکت محور در سطح کشور فراهم شده و تاکنون تعداد ۸۰۰ طرح از سازمان های مردم نهاد را تایید و تامین منابع کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین کمیته های فعال در راستای مبارزه با مواد مخدر چه در سطح ملی و چه در سطح استانی کمیته تخصصی توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد است که توسط بالاترین مقام سیاسی کشور در سطح ملی و توسط بالاترین مقام سیاسی استان در سطح استانی اداره می شود و تاکنون تعداد ۲۸۰ جلسه در این راستا در کشور برگزار شده است.

غفلت از آسیب های اجتماعی خسارات جبران ناپذیر به دنبال دارد

آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی نیز در این همایش اظهار داشت: چالش هایی مانند بیکاری، اشتغال، زیست محیطی و... هریک مصیبت بزرگی هستند که غافل شدن از آنها خسارات سنگینی را به همراه دارد و باید با بزرگترین منکرها و آسیب های اجتماعی مقابله و برخورد شود زیرا اساس انقلاب ما برپایه داشتن جامعه ای سالم، پیشرو، انقلابی و دارای جوانانی با فضایل اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: بیش از ۴۰۰ لابراتوآر تولید و فراوری مواد مخدر در کشور افغانستان وجود دارد که یکی از معابر این تولیدات کشور ایران است و این مسئله یک معضل بسیار جدی تلقی می شود و این امر خواستار آمریکا، انگلیس و غیره نیز می باشد زیرا هدف آنها از کارانداختن نیروهای کارآمد ما است.

وی ادامه داد: ۴۳ درصد از زندانیان کشور به مسئله موادمخدر ارتباط دارند، مسئولان ما باید بکوشند که فضای زندان ها را به فضایی بازدارنده مبدل سازند تا افراد زندانی بر یکدیگر تاثیرات منفی نگذارند، همچنین مسئولان باید شبکه های اصلی مواد مخدر را شناسایی و منهدم کنند.

رسانه ها و سمن ها نقش موثری در مقابله اجتماعی با اعتیاد دارند

نبی‌الله شاه‌محمدی نیز در این جلسه اظهار داشت: سمن ها همانند دو بال برای حوزه مبارزه با مواد مخدر هستند و همانند رسانه ها و سایر دستگاه ها با دبیرخانه مبارزه با مواد مخدر ارتباط مستمر دارند و آغوش دیبرخانه همیشه به روی آنها گشوده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مرکزی افزود: از سال ۹۴ توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ها تقسیم بندی و استان های خوزستان، ایلام، همدان، لرستان، کرمانشاه و مرکزی به عنوان منطقه چهار کشوری شناخته شدند و امیدواریم که با سیاست های ستاد در حوزه فرهنگی و اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی و صیانت عملکرد مطلوبی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می دهیم که برآورد این نشست به صورت کتابچه ای تنظیم و به عنوان یک دستاورد مطلوب به تمام استان ها ارسال شود تا سایر مناطق نیز از این گردهمایی الگو بگیرند.

آمار مصرف موادمخدر در کشور بالاست

فتح‌الله حقیقی نیز در این همایش اظهار داشت: امروزه علی رغم مبارزه بی امان در کشور شاهد استفاده ۵۰۰ تن مواد مخدر به صورت سالانه هستیم و روزانه ۱.۴ تن مواد مخدر در این کشور مصرف می شود، طی سال های ۷۵ تا ۸۶ سن شروع اعتیاد و مصرف مواد مخدر ۲۳ تا ۲۴ سال بوده اما امروزه این سن به کمتر از ۲۱ سال رسیده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرد: در کمترین حالت تعداد یک میلیون و ۳۶۵ هزار معتاد وجود دارد که اگر نرم جمعیت یک خانواده را چهار نفر برآورد کنیم در نتیجه پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر با اعتیاد درگیر هستند و اگر ۵۵ درصد معتادان متاهل باشند بالغ بر ۸۲۸ هزار معتاد دارای فرزند و بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرزند دارای والدین معتاد داریم.

وی بیان کرد: ضریب نفوذ اینترنت در دنیا معادل ۹۵ درصد است اما این آمار در ایران معادل ۸۵ درصد برآورد شده در حالی که ۷۳ درصد از جمعیت ایران عضو شبکه اجتماعی تلگرام هستند و به سبب فناوری اطلاعات زمان اوقات فراغت جوانان به کمتر از ۱۲ دقیقه رسیده است.

دستگیری بیش از ۱۶ هزار مجرم مواد مخدر در استان مرکزی

کیومرث عزیزی نیز در این همایش ضمن ارائه آمارهایی از روند اعتیاد استان اظهار داشت: امروزه اکثریت افرادی که به اعتیاد مبتلا می شوند در رده های سنی ۱۷ تا ۲۵ سال قرار دارند که این گروه سنی موتور محرک یک جامعه تلقی می شوند و همه این موارد ما را بر آن می دارد که قبل از شیوع اعتیاد از بروز آن جلوگیری کنیم.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: سال گذشته ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر معتاد، قاچاقچی و خرده فروش مواد را در استان مرکزی دستگیر کردیم که با احتساب جمعیت رتبه یک کشور را به خود اختصاص داد و از میان این افراد ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر معتاد متجاهر بودند که به اردوگاه های ماده ۱۶ انتقال داده شدند.

وی عنوان کرد: ۷۵ تا ۸۰ درصد افرادی که اعتیاد را ترک می کنند مجددا به چرخه اعتیاد باز می گردند که به این سبب ما باید در حوزه پیشگیری اقدامات خود را تشدید کنیم.

عامل عمده جرائم موادمخدر شناخته شده است

بهروز رفیعی نیز در این همایش اظهار داشت: عامل بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی براساس پژوهش های بهزیستی، اعتیاد شناخته شده و این آسیب ردی در تمام آسیب های اجتماعی اعم از تکدی گری، دزدی، طلاق، زنان خیابانی، دختران فراری، کودکان کار خیابانی و غیره برجای گذاشته است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خاطرنشان کرد: مساله اعتیاد پروسه درمانی فوق العاده سنگینی دارد که با تامل در این مسئله درمی یابیم که پیشگیری در این حوزه بسیار بهتر از درمان است زیرا بیماری اعتیاد به سبب ایجاد اختلال در سلول های مغزی یک بیماری صعب‌العلاج شناخته می شود به ویژه اگر این اتفاقات براثر استعمال مواد مخدر صنعتی برجای بماند.

وی ادامه داد: درمان اعتیاد تنها با فعالیت یک تیم متشکل از خود فرد، خانواده و تیم درمانی ممکن می شود و ما باید پیشگیری این حوزه را از مجامع آموزش پذیر مانند مهدهای کودک، مدارس و دانشگاه ها آغاز کنیم و در این راستا از ظرفیت خیران و نیکوکاران مردمی نیز بهره مند شویم.