در این فروشگاه خبری از کارت کشیدن و ایستادن در صف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تکنولوژی ریویو، خرید در این فروشگاه با یک برنامه تلفن همراه، صدها دوربین عادی و مادون قرمز در سقف، الگوریتم های دید رایانه ای و یک سیستم هوش مصنوعی صورت می گیرد.

وقتی وارد این فروشگاه می شوید باید گوشی خود را در برابر دستگاهی قرار دهید تا برنامه آمازون گو فعال شود. سپس زمانی که کالایی را برای خرید در سبد قرار می دهید هزینه آن به طور مستقیم با استفاده از برنامه موبایلی از کارت اعتباریتان که به حساب کاربری شما در سایت آمازون متصل است، کسر می شود.

فروشگاه یادشده که آمازون گو نام دارد، در سیاتل قرار دارد و مدتی است که کارمندان خود آمازون به طور آزمایشی از آن خرید می کنند. کالاهایی که فعلا در این فروشگاه وجود دارد محدود به انواع اغذیه جات و برخی انواع لبنیات است. اما قرار است در آینده کالاهای بیشتری در آن برای فروش عرضه شوند.

آمازون از افتتاح این فروشگاه تا ساعاتی دیگر در روز دوشنبه خبر داده و لذا هر فردی که برنامه موبایلی Amazon Go را بر روی گوشی خود نصب کرده باشد و از حسابی در سایت آمازون برخوردار باشد، می تواند با مراجعه به مرکز شهر سیاتل از فروشگاه مذکور خرید کند.

قرار است در ماه های آینده شعب دیگری از این فروشگاه در نقاط دیگر امریکا افتتاح شوند. البته آمازون تنها شرکتی نیست که چنین خدماتی ارائه می دهد. شرکت سوئدی ویلیز هم فروشگاه مشابهی در چین تاسیس کرده و یک شرکت امریکایی دیگر به نام Standard Cognition‌ به دنبال پیاده سازی چنین ایده ای است.