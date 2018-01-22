به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا مزیدی با بیان این که مبارزه همه جانبه با انواع قاچاق کالا و ارز ادامه دارد، اظهار داشت: ماموران پلیس هنگام کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه تریلی ولوو را که از جنوب شرق کشور عازم استان البرز بود برای بازرسی و کنترل مدارک گمرکی متوقف کردند.

معاون اجتماعی پلیس استان یزد افزود: ماموران در بازرسی از این تریلی، ۲ هزار و ۲۰۰ عدد «گوی شیشه‌ای لوستر» قاچاق را کشف کردند که کارشناسان ارزش این محموله را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.

مزیدی خاطرنشان کرد: در این زمینه یک متهم دستگیر و به همراه محموله قاچاق به گمرک استان یزد معرفی شد.