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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱

محموله میلیاردی «گوی‌های شیشه‌ای» قاچاق در یزد کشف شد

محموله میلیاردی «گوی‌های شیشه‌ای» قاچاق در یزد کشف شد

یزد ـ معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از توقیف یک دستگاه تریلی و کشف ۲ هزار و ۲۰۰ عدد «گوی شیشه‌ای لوستر» قاچاق توسط ماموران پلیس در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا مزیدی با بیان این که مبارزه همه جانبه با انواع قاچاق کالا و ارز ادامه دارد، اظهار داشت: ماموران پلیس هنگام کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه تریلی ولوو را که از جنوب شرق کشور عازم استان البرز بود برای بازرسی و کنترل مدارک گمرکی متوقف کردند.

معاون اجتماعی پلیس استان یزد افزود: ماموران در بازرسی از این تریلی، ۲ هزار و ۲۰۰ عدد «گوی شیشه‌ای لوستر» قاچاق را کشف کردند که کارشناسان ارزش این محموله را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.

مزیدی خاطرنشان کرد: در این زمینه یک متهم دستگیر و به همراه محموله قاچاق به گمرک استان یزد معرفی شد.

کد مطلب 4206543

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