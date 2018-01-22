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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

گزارش کیفیت هوای دوم بهمن ماه؛

هوای تهران دوباره ناسالم شد

هوای تهران دوباره ناسالم شد

مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۱۰ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۶/۱۱/۲ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۴۴)، ازن پاک (۱۸)، دی اکسید نیتروژن سالم (۸۸)، دی اکسید گوگرد پاک (۱۵)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون سالم (۶۸) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون ناسالم برای گروه های حساس (۱۱۰) بوده است.

گروه‌های حساس بر اساس تعریف کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران قلبی و تنفسی را شامل می‌شود.

کد مطلب 4206750

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