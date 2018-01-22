به گزارش خبرنگار مهر، با کاهش محسوس بارش برف در دی‌ماه و تنها دو بار تجربه بارش یک‌روزه برف، اردبیلی‌ها در انتظار جبران بارش در بهمن‌ماه هستند.

مطابق اعلام هواشناسی استان اردبیل از هفته اول بهمن‌ماه هوای سرد، کاهش دما و بارش برف پدیده‌های جوی غالب در استان است بطوریکه انتظار می‌رود کسری بارش‌ها در بهمن‌ماه جبران شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تا روز پنج‌شنبه هفته جاری پدیده غالب در استان وزش بادهای سرد است و بارش در هیچ شهری پیش‌بینی نمی‌شود.

علی دولتی مهر تصریح کرد: با این وجود از روز پنج‌شنبه دمای هوای اغلب مناطق استان کاهش یافته و تا روز یکشنبه هفته آینده بارش برف اغلب مناطق را در برمی‌گیرد.

وی افزود: به دلیل استمرار بارش برف، هوای سرد در استان حاکم بوده و احتمال یخبندان دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: از ابتدای مهرماه بارش برف و باران در استان ۱۲ درصد کاهش یافته اما امید می‌رود در بهمن‌ماه بارش مطلوبی داشته باشیم.