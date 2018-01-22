برگزاری۱۰۰برنامه شاخص فرهنگی طی دهه فجر/اکران ۱۴ فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحیم جعفری امروز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت دهه فجر که در محل این اداره کل برگزار شد، از برگزاری ۱۰۰ برنامه فرهنگی شاخص طی دهه فجر خبر داد.

وی با اشاره به مقارن بودن دهه فجر با ایام فاطمیه گفت: تلاش می شود به منظور تکریم این ایام، برنامه‌های دهه فجر رنگ و بوی ایام فاطمیه داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه از میزبانی جشنواره «شعر فجر ایران» توسط استان در خبر داد و گفت: این موضوع در راستای برگزاری برنامه های فرهنگی در استان کرمانشاه و در پی وقوع زلزله اخیر است.

وی زمان برگزاری این جشنواره را ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۴ بهمن و محل آن را تالار انتظار شهر کرمانشاه اعلام کرد.

جعفری از حضور حداقل ۱۰ شاعر برجسته کشور از جمله قزوه و بهمنی در این جشنواره خبر داد و افزود: ۱۰ نفر از چهره های ادبی و اجرایی بنیاد ادبیات ایران نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: تنها مراسم افتتاحیه جشنواره شعر فجر در کرمانشاه برگزار خواهد شد و دیگر برنامه های آن در تهران و دیگر استان ها برگزار می شود.

وی از برگزاری جشنواره فیلم فجر نیز در استان خبر داد و گفت: جشنواره فیلم فجر همزمان با تهران در استان کرمانشاه برگزار می شود و از ویژگی های مهم آن در مقایسه با سالهای گذشته این است که امسال با توافقی که با تهیه کنندگان شده قرار شده فیلم ها برای اکران مستقل در اختیار استان‌ها قرار گیرند و تمامی درآمدهای حاصل از آن به استان و هزینه های برگزاری جشنواره اختصاص پیدا کند.

این مسئول گفت: این موضوع می تواند تجربه خوبی برای استان باشد و امکان دیدن فیلم های اکران اولی را همزمان با تهران برای مردم استان فراهم می کند.

وی زمان افتتاح جشنواره فیلم فجر را نیز ۱۳ بهمن امسال اعلام کرد و گفت: نمایش فیلم ها در سینماهای آزادی و فرهنگ کرمانشاه و در شهرستان هایی که سینما دارند، صورت می گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه زمان برگزاری این جشنوراه را از ۱۳ الی ۲۲ بهمن اعلام کرد و گفت: در این جشنواره ۱۴ فیلم اکران می شود.

وی تصریح کرد: احتمالا تعداد فیلم‌ها بیشتر شود و طبق قرار صورت گرفته هر فیلم حداقل ۲ تا ۳ اکران خواهد داشت و مجموعا حداقل ۴۲ اکران داریم.

جعفری از برگزاری برنامه های متعدد دیگری نیز طی دهه فجر خبر داد و خاطرنشان کرد: ۱۰۰ برنامه شاخص فرهنگی طی این ایام در نظر گرفته شده که از آن جمله می توان به جشنواره مد و لباس فجر طی ۱۸ بهمن و در محل نگارخانه آوینی، نمایشگاه عکس امام(ره) و فجر انقلاب از ۱۲ تا ۱۷ بهمن ماه و در نگارخانه شهید آوینی برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در مرکز استان و شهرستان‌ها، برگزاری نمایشگاه‌های عکس، پوستر، کاریکاتور، آثار تجسمی و هنری و... اشاره کرد.

وی از برگزاری برنامه های فرهنگی در سطح کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان خبر داد و گفت: این برنامه ها در کل ۵۳۲ کانون برگزار می شود و هر کانون حداقل ۲ برنامه در این راستا دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با اشاره به حضور گروه های فرهنگی از سراسر کشور در نقاط زلزله زده استان گفت: اهالی فرهنگ و هنر استان مرکزی در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه همین هفته در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه برنامه خواهند داشت. پیش از این نیز اهالی فرهنگ و هنر استان‌های یزد، قزوین و سمنان در این مناطق به اجرای برنامه پرداخته اند.

وی یادآور شد: همه استان‌های کشور به تدریج در ادامه سال و سال آینده در قالب فستیوال فرهنگ و هنر ایران در نقاط زلزله زده استان کرمانشاه حضور خواهند یافت و به اجرای برنامه می پردازند.