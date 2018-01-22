به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه امروز دوشنبه درخصوص عملیات کنونی ارتش این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه که بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای مورد حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» در جریان است، اعلام کرد: نیروهای ما در عملیات شاخه زیتون تاکنون تلفاتی نداشته اند.

نخست وزیر ترکیه ادامه داد: هیچ سربازی را در این عملیات از دست ندادیم؛ تنها یکی از نظامیان ما در شهر کلیس به صورت جزئی زخمی شده است.

وی در ادامه افزود: حزب حاکم عدالت و توسعه و نیز حزب حرکت ملی از این اقدام ما حمایت کرده است.

این در حالیست که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوائی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.