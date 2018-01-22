الگویی چون زینب(س) فخر هر پرستاری است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: پنجم جمادی الاول است، علی(ع) و فاطمه(س) در انتظار هدیهای از سوی خداوند هستند که قرار است تاریخ مسلمانان را حفظ کند. انتظاری چنین شیرین با نامگذاری رسول الله(ص) بر نوزاد تازه متولد شده شیرینتر میشود. حضرت محمد(ص) شیره جانش را در آغوش میگیرد و حاضران و غایبان را از وجود «زینب» مطلع میکند و او را همچون جدهاش خدیجه میخواند.
برخی زینب را «درخت خوشبو و نیکو منظر» و عدهای نیز «زینت پدر» معنی میکنند. لقبهای زیادی برای فرزند علی(ع) نقل شده که از جمله میتوان به عقیله بنی هاشم، عارفه، کامله و فاضله اشاره کرد، اما آنچه امروز شیعیان عمه سادات را با آن لقب میشناسند «ام المصائب» است.
هرچند که این عنوان سرشار از تلخی و غم است اما اگر صبر و شکیبایی زینب کبری(ص) در تاریخ شیعه و هنگام دیدن بستر بیماری مادر، فرق شکافته پدر، پارههای جگر برادر و گلوی بریده حسین(ع) نبود، امروز آنچه از اهل بیت(ع) برای ما مانده است، دیگر نبود. نه عاشورایی برایمان معنا داشت و نه کربلایی.
آری اگر امروز خبر میآید که پس از سالها جنگ و خون ریزی، در شب میلاد دختر فاطمه(س)، حرم مطهرش در سوریه آذین بندی میشود و چلچلراغهای جشن و شادی در آن برپاست، بزرگترین دلیلش پرورش جوانان رشیدی است که برای پاسداری از این حرم و به تبعیت از این خانم بزرگوار بر سختیها صبر کردند و جان دادند تا حرم به دست نامحرمان نیفتد.
امروز صبر و شکیبایی حاصل عمر پر برکت زینب کبری(س) برشانه و قلب پرستاران سرزمینمان سنگینی میکند. وقتی میلادش را روز پرستار مینامند، به معنای عمق رشادت و ایستادگی است که هر انسانی در لباس پرستاری میتواند از زندگی حضرت زینب(س) بیاموزد.
میلاد حضرت زینب(س) با نابودی و محو داعش از سوریه همراه شد
عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افتخار یک پرستار در خدمتگزاری به جامعه خود این است که الگویی همچون حضرت زینب(س) و رشادتهای او در روز عاشورا را دارد.
حجت الاسلام سید جلال رضوی مهر افزود: خدمتگزاری صادقانه حضرت زینب(س) به کاروان اسیران روز عاشورا عمل بر تکلیف و ایستادگی است که موجب ماندگاری نام این خانم در تاریخ شد.
خدمتگزاری صادقانه حضرت زینب(س) به کاروان اسیران موجب ماندگاری نام این خانم در تاریخ شد
وی ادامه داد: امروز خوشحالیم که سالروز میلاد حضرت زینب(س) با نابودی و محو داعش از سوریه همراه شد و دشمنان اسلام نتوانستند به اهدافشان برسند.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه حضرت زینب(س) پیشوای امت اسلامی است، گفت: بسیاری اذغان دارند که حضرت زینب(س) به مقامی رسیدند که میراث معنوی و اخلاقی حضرت زهرا(س) را برخوردار شدند، از این لحاظ ایشان اسوه تمام نمای همه افراد هستند.
حجت الاسلام رضوی مهر تأکید کرد: ایشان در خلق و خوی، اخلاق و تعبد و بندگی سرآمد جامعه انسانی هستند و عالمهای هستند که افتخار خاندان آل علی(ع) محسوب میشوند، حضرت زینب(س) به دلیل بزرگی نامشان و وسعت ایستادگی و شجاعتشان در تاریخ شناخته شدهاند.
حضرت زینب(س) بهترین الگو برای زنان ایرانی هستند
رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم نیز در رابطه با فضایل و ابعاد شخصیت حضرت زینب(س) در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضرت زینب(س) بهترین الگو برای زنان جامعه ما هستند، چرا که در جهت دستیابی به اهداف دین اسلام بسیار تلاش کردند.
حجت الاسلام محمد صادق یوسفی مقدم با تأکید بر شناخت نقش حضرت زینب(س) در روز عاشورا و الگوگیری از ایشان گفت: ایشان امام حسین(ع) را در انجام ماموریتشان یاری کردند و یار امام بودند، ایشان همچنین برای تبلیغ دین تلاشهای زیادی انجام دادند و حفظ اهداف اسلام در کنار امام حسین(ع) از تلاش ایشان بود.
وی با تأکید بر اینکه خدمت حضرت زینب(س) پس از عاشورا نیز ادامه داشت، گفت: ایشان در کنار سختیهای زیاد توانستند مأموریت خود را به خوبی انجام دهند و الگویی برای تمام انسانها در مسیر اهداف بزرگ شدند.
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