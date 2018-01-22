  1. جامعه
  2. انتظامی
۳ بهمن ۱۳۹۶، ۰:۱۴

سردار رادان در گفتگو با مهر:

خانواده ها باید برای کنترل فرزندان با مواد مخدر جدید آشنا شوند

خانواده ها باید برای کنترل فرزندان با مواد مخدر جدید آشنا شوند

سردار رادان گفت: با توجه به شیوع مواد مخدر جدید و نقش کلیدی خانواده ها، ضروری است آن ها با این مواد جدید و تاثیرات آن آشنا شوند تانقش آفرینی کامل تری داشته باشند.

سردار احمدرضا رادان در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که شاهد افزایش مصرف مواد مخدر جدید و عمدتا صنعتی هستیم، مهمترین نقش را برای کنترل این روند چه کسی برعهده دارد گفت: قطعا نقش خانواده در کنترل و کاهش این موضوع چشمگیر است، در واقع  نمی گویم موثر است، بلکه تعیین کننده است.

وی افزود: بحث مواد مخدر جدید و ترویج اعتیاد در بین قشر جوان قطعا از روش های دشمن برای انحراف جوانان است و نیروی انتظامی در این زمینه و با توجه به حساسیت موضوع ورود بسیار خوبی داشته است اما در این بین خانواده هم نباید کارکرد خودش را فراموش کند و همه چیز را نباید به مدرسه، جامعه و دستگاه های نظارتی بسپارد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی اضافه کرد: نیروی انتظامی، قوه قضائیه، جامعه و مدرسه، همگی در این زمینه نقش دارند اما خانواده نقش اصلی را دارد چرا که خانواده کودک را به مدرسه و جامعه راهی می کند و او را از جامعه و مدرسه تحویل می گیرد. نتیجه این است که خانواده ها اول باید این موضوع را بفهمند، آموزش بگیرند، شاخص ها، علائم و مسیرها را بیاموزند و همراه فرزندانشان باشند.

سردار رادان تاکید کرد: خانواده هایی که فرزندان را فقط به مدرسه و جامعه می سپارند و از خودشان غافل می شوند معمولا آسیب می بینند. نقش اول و پله اول با خانواده است و گام اول همیشه تاثیرگذارترین است؛ خانواده ها نباید این موضوع را فراموش کنند.

کد مطلب 4207359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها