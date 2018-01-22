خانواده ها باید برای کنترل فرزندان با مواد مخدر جدید آشنا شوند

سردار احمدرضا رادان در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که شاهد افزایش مصرف مواد مخدر جدید و عمدتا صنعتی هستیم، مهمترین نقش را برای کنترل این روند چه کسی برعهده دارد گفت: قطعا نقش خانواده در کنترل و کاهش این موضوع چشمگیر است، در واقع نمی گویم موثر است، بلکه تعیین کننده است.

وی افزود: بحث مواد مخدر جدید و ترویج اعتیاد در بین قشر جوان قطعا از روش های دشمن برای انحراف جوانان است و نیروی انتظامی در این زمینه و با توجه به حساسیت موضوع ورود بسیار خوبی داشته است اما در این بین خانواده هم نباید کارکرد خودش را فراموش کند و همه چیز را نباید به مدرسه، جامعه و دستگاه های نظارتی بسپارد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی اضافه کرد: نیروی انتظامی، قوه قضائیه، جامعه و مدرسه، همگی در این زمینه نقش دارند اما خانواده نقش اصلی را دارد چرا که خانواده کودک را به مدرسه و جامعه راهی می کند و او را از جامعه و مدرسه تحویل می گیرد. نتیجه این است که خانواده ها اول باید این موضوع را بفهمند، آموزش بگیرند، شاخص ها، علائم و مسیرها را بیاموزند و همراه فرزندانشان باشند.

سردار رادان تاکید کرد: خانواده هایی که فرزندان را فقط به مدرسه و جامعه می سپارند و از خودشان غافل می شوند معمولا آسیب می بینند. نقش اول و پله اول با خانواده است و گام اول همیشه تاثیرگذارترین است؛ خانواده ها نباید این موضوع را فراموش کنند.