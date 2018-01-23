به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمزهزاده مدیرعامل سابق سوره مهر یادداشتی با عنوان «خداحافظ آقای سلیمانی!» درباره زندهیاد محسن سلیمانی نوشت.
متن این یادداشت را در ادامه میخوانید؛
شخصا با خواندن اولین تجربههای داستاننویسی محسن سلیمانی به نویسندگی علاقهمند شدم و مجموعه داستان «سالیان دور» او را که ترکیبی بود از خاطرات دوران کودکی و نوجوانیاش، بارها و بارها خواندم.
فضای قصههایش و لحن طنز نهفته در نوشتههایش بسیار شبیه به زندگی و علایق من بود. یک جور احساس همسلیقگی با او داشتم، بدون این که او را از نزدیک دیده باشم. جالب است که این هم سلیقگی را حتی در ترجمههای او هم حس میکردم. مجموعه داستان ترجمهی عید پاک او شاهد این مدعاست.
دوازده سال بعد از این آشنایی یکسویه، وقتی برای اولینبار در دفتر محسن مومنی شریف در واحد ادبیات حوزهی هنری او را دیدم، رفتار و لحن و سخنانش هیچ برایم تازگی نداشت. گویی دوازده سال است هر هفته همدیگر را میبینیم و حرف میزنیم!
«آقای سلیمانی» بهرغم آن احساس صمیمیت قدیمی، و بهرغم همهی روزها و هفتههایی که با هم بودیم و سفر رفتیم و گفتیم و شنیدیم، هیچ وقت برای من «محسن» نشد! و این به خاطر نحوهی آشنایی دیرین من با او و احترامی بود که برایش قائل بودم و حق استادیای بود که از او بر گردنم حس میکردم.
محسن سلیمانی با زحماتی که در ترجمهی متون نظری و آموزشی ادبیات داستانی متحمل شد، حق استادی بر گردن همهی خوانندگان آثارش دارد. چرا که بیاستثناء، در همهی ترجمههایش، ردپایی از تالیف و تصحیح داشت و به عقیدهی من، یک مؤلف زبردست بود.
در سالهای اول دههی هشتاد، ارتباطات بینالمللی او بود که به یاری ابتکار محسن مومنی شریف آمد و حاصل آن ترجمهی کتابهای رمان نویسندگان ما به زبان انگلیسی و انتشار در آمریکا شد.
الان البته شاید راحتتر میشود از ترجمه و انتشار آثار ایرانی در آنسوی آبها سخن گفت، اما در آن سالها هیچ چنین نبود و کتابهای سفر به گرای ۲۷۰ درجهی احمد دهقان و فال خون داوود غفارزادگان و گرداب سکندر استاد محمدرضا سرشار و چندین و چند کتاب دیگر با کمک و نظارت و ارتباطات و تلاشهای محسن سلیمانی با افرادی چون پال اسپراکمن و دکتر قانونپرور و دکتر تلطف و البته با پشتیبانی واحد ادبیات حوزهی هنری به چاپ رسید و منتشر شد.
محسن سلیمانی در این کار راهگشا بود.
در سالهای اخیر هم با سرپرستی پروژهی انتخاب و ترجمهی متون نظری داستاننویسی، بانی ترجمه و چاپ بیش از ده کتاب نفیس آموزشی ادبیات داستانی شد؛ کتابهایی که در قفسهی تولیدات انتشارات سورهی مهر و نشر کشور جزء بهترینهایند.
جای محسن سلیمانی عزیز به این زودیها پُر نمیشود. دوستی و آشنایی با او افتخاری برای امثال من بود و خواهد بود. «خداقوت محسن عزیز و خداحافظ آقای سلیمانی! دیدار به قیامت.»
یادش گرامی و روحش شاد.
نظر شما