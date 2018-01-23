غیرت انقلابی کارکنان یگان ویژه، عامل موفقیت در آشوب های اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار "حسن کرمی" در جمع کارکنان یگان ویژه استان البرز با اشاره به راهبردهای شش گانه یگان های ویژه ناجا در مدیریت و کنترل حوادث اخیر، اظهارداشت: آموزش های نوین ، استفاده از تجهیزات پیشرفته و راهبردهای بازدارنده باید متناسب با تهدیدات امروز کشور باشد؛ با اشراف اطلاعاتی، انجام عملیات روانی و تقویت روحیه سلحشوری کارکنان، آشوب های اخیر کنترل و یاس و ناامیدی برای دشمنان بر جای ماند .

وی تصریح کرد: شجاعت و غیرت انقلابی کلیه کارکنان یگان ویژه همراه با اجرای عملیات پیش دستانه، پیاده کردن کامل آموزش ها توسط فرماندهان در صحنه عملیات، استفاده از تجهیزات بازدارنده با کمترین هزینه و نیز عملیات کنترل شده یگان ها در مقابله قاطعانه با اغتشاش گران موجب شد تا فرصت سوژه سازی را از رسانه های معاند بگیرد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتدار توام با عدالت و رافت، گفت: خروجی رویکرد اجتماعی با آمادگی جسمانی ، عملیاتی و بصیرتی کارکنان این بود که آشوبها در سراسر کشور کنترل و از گسترش آن جلوگیری شد.

فرمانده یگان های ویژه ناجا در خاتمه گفت: برای حفظ آمادگی و افزایش توان یگان های واکنش سریع، آموزش باید استمرار داشته باشد و با تمام توان علمی و آسیب شناسی یگان ها در اغتشاشات از موثر بودن تجهیزات مطمئن شده و با برخورداری از پشتیبانی مردمی در صحنه عملیات ها عمل کنیم.