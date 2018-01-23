همه شهرهای استان البرز با مسئله سیل درگیر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد پارسا در دومین همایش مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری که صبح سه شنبه در باشگاه فرهنگی ورزشی میلاد برگزار شد، با بیان اینکه مبحث مدیریت به هم پیوسته و هم زیستی با سیلاب در این همایش مطرح خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به گسترش روز افزون شهرها، حریم رودخانه ها در معرض خطر تغییر و تحول غیر مهندسی هستند.

وی با اشاره به اینکه ۳۵۰ شهر ایران در معرض خطر سیل هستند که صدمات جبران ناپذیری را به زیرساخت ها شهری راهی و تاسیسات وارد می سازد، افزود: ایجاد الگوی بهینه برای پیشگیری از بحران الزامی است، در دنیا این مهم بحث جدیدی محسوب می شود که تغییر نگرش در آن صورت گرفته است.

پارسا با تاکید بر اینکه در جهان امروز دیدگاه هم زیستی و مدیریت به هم پیوسته سیلاب مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بحث مدیریت سیلاب با نگاه مدیریت به هم پیوسته به بحث های سازه ای و غیر سازه ای نیز توجه دارد.

وی افزود: در بحث هم زیستی با سیلاب ضمن توسعه روش های غیر سازه ای سیلاب منجر به اجرای روش مسالمت آمیز هم زیستی با سیلاب می شود تا درک مشترکی بین مردم در جهت مقابله با این امر شکل گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز با اشاره به اینکه در این دیدگاه، توسعه به هم پیوسته اراضی و منابع آب در نظر گرفته می شود، ادامه داد: تعریف راهکارهای توانمند در جهت مدیریت سیل همچنین به حداقل رساندن خسارت مالی و جانی از اهداف مدیریت بهم پیوسته سیلاب است.

پارسا با اعلام اینکه در حال حاضر تمام شهرهای استان البرز با مساله سیل درگیر هستند در ادامه با بیان اینکه مهار کامل سیلاب امکان پذیر نیست، گفت: آبخیزداری در این بخش نیز حائز اهمیت است چرا که افزایش نفوذ پذیری کاهش سیل را به همراه دارد.

وی انجام مطالعات اولیه برای تدوین طرح جامع سیلاب را ضروری دانست و گفت: در حوزه استان البرز با استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و همیاران آب در دو بخش آموزش و مدیریت اقدامات شایان توجعی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز با بیان اینکه در کارگروه تخصصی امور سیل، مخاطرات دریایی، برق، آب و ابفای استان اقدامات به صورت میدانی صورت گرفته است، تاکید کرد: بیمه سیلاب در سطح کشور مطرح شده است.