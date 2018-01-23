انتقاد از سیاست کاهش ساخت مسکن/باید سالی ۶۰۰ هزار واحد ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ارزیابی عملکرد هشت ماهه بودجه سال ۹۶ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران در ارزیابی عملکرد دولت در این بخش گفت: از بودجه ۸ هزار و ۸۲۶ میلیارد تومانی وزارت راه تنها ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد پرداخت شده و در آذر ماه ۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان به وزارت راه تخصیص یافت تا تخصیص ها به وزارت راه به ۷۴ درصد افزایش یابد.

رئیس کمیسیون عمران گفت: ۷۰ درصد اعتبارات عمرانی به صورت اسناد خزانه و اوراق مشارکت پرداخت می شود و باید به دنبال راه دیگری باشیم. پرداخت حقوق پیمانکاران به صورت اوراق مشکل زاست زیرا پیمانکاران مجبورند اوراق را به قیمت پایین تری بفروشند.

رضایی کوچی با بیان اینکه در انتظار اسناد خزانه و اوراق در آینده نزدیک با بن بست مواجه خواهیم شد، گفت: امروز یکی از مطالبات ارزی روستاها بازسازی راه های روستایی است اما اعتباراتی که برای این امر در نظر گرفته شده تخصیص بسیار جزیی دارد.

وی همچنین از عدم تحقق فاینانس ها خبر داد و گفت: ۳۰ میلیارد دلار در بودجه فاینانس تعیین کرده بودیم اما به خاطر عدم پیش بینی ۱۵ درصد نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون عمران تاکید کرد: دولت دیدگاهش در بخش مسکن مقاوم سازی است در حالی که مقاوم سازی با تولید مسکن متفاوت است. ما باید سالی ۶۰۰ هزار واحد مسکن تولید کنیم. به زودی با توجه به کاهش تولید مسکن با افزایش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد.

رضایی کوچی تاکید کرد: باید چانه زنی در بودجه نویسی جایش را به انضباط مالی و قانونی دهد.