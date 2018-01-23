بررسی ادبیات چهار دهه انقلاب اسلامی در «صبح روشن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، برنامه ای به نام «صبح روشن» در ایام دهه فجر از شبکه آموزش سیما روی آنتن می رود که به بررسی ادبیات چهار دهه انقلاب اسلامی و بن مایه های فکری و ایدئولوژی شعر و ادبیات کشور می پردازد.

برنامه «صبح روشن» در ۱۱ قسمت با موضوعات مختلف ادبیات و اجرای اسماعیل آذر پخش می شود.

این برنامه به شعر، داستان، ادبیات دفاع مقدس، ادبیات کودک و نوجوان و همچنین نقش سازمان های مختلف از جمله حوزه هنری، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب اسلامی اختصاص دارد.

برنامه «صبح روشن» از گروه های مختلف جامعه چه در بخش سیاستگذاری و مدیریتی و چه در بخش دانشگاهی و امور پژوهشی و به طور کلی دست اندکاران حوزه ادبیات از جمله حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، علی اکبر ولایتی و محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دعوت کرده است.

برنامه «صبح روشن»به تهیه کنندگی امیرحسین آذر در ایام دهه فجر هرشب از شبکه آموزش سیما پخش می شود.