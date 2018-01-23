بخش «ثمرین» در اردبیل به شهر ارتقا یافت

رضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: روستای ثمرین در ۱۶ کیلومتری شمال غرب شهرستان اردبیل واقع شده است که در اسفند ۱۳۸۸ به بخش تبدیل شد.
وی افزود: مطابق قانون مرکز بخش میبایست به شهر تبدیل شود که این مهم در دو روستای اردموسی و ثمرین از حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین مصداق اجرایی دارد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: با پیگیریها در نهایت توانستیم موافقت وزیر کشور مبنی بر تبدیل روستای ثمرین مرکز بخش ثمرین به شهر را اخذ کنیم و در ادامه تبدیل اردموسی به شهر نیز پیگیری خواهد شد.
کریمی از ابلاغ این موافقت به استاندار اردبیل خبر داد و افزود: این اقدام ثمرات قابلتوجهی در توسعه و عمران و آبادانی روستای ثمرین خواهد داشت.
وی افزود: همچنین ارتقا روستاهایی همچون حر، نیارق و سوها در نمین و آراللوی بزرگ و کوچک در اردبیل که جمعیت بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر دارند در دست بررسی است.
افزایش اعتبارات عمرانی بعد از ارتقا
به گفته نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ارتقا روستا به شهر ثمرات و برکات متعددی دارد که مهمترین آن افزایش اعتبارات عمرانی است.
وی افزود: بعد از تبدیل شدن به شهر کالبد روستایی به کالبد شهری تغییر یافته و دستگاههای خدمات رسان شهری از جمله آب و برق و گاز در منطقه مستقر میشوند.
کریمی با تأکید به اینکه دهیاری روستا به شهرداری تبدیل خواهد شد و ساختار شورای روستا به شورای شهر تبدیل میشود، ادامه داد: در شورای شهرستان نیز به جای یک عضو، دو عضو به عنوان نمایندگان شهر حضور خواهند یافت.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: از سویی محیط کسبوکار بهبودیافته و زیرساختهای عمرانی متناسب با نیاز یک شهر توسعه مییابد.
وی ماندگاری روستاییان را از برکات این اقدام دانست و افزود: با تبدیل روستا به شهر تسهیلاتی که به شهرها اعطا میشود شامل حال منطقه شده و همچنین تولید و اشتغال وضعیت مطلوبتری به خود میگیرد.
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