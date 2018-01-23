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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۵

دستور ابوظبی به نیروهای مسلح امارات؛ بحران با قطر تشدید نشود

دستور ابوظبی به نیروهای مسلح امارات؛ بحران با قطر تشدید نشود

یک نظامی ارشد امارات اعلام کرده که نیروهای مسلح این کشور دستوراتی دریافت کرده اند تا بر اساس آن بحران با قطر را تشدید نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که چند روز پیش امارات ادعا کرده بود جنگنده های قطر با هواپیماهای مسافربری اماراتی تقابل هوایی داشته اند و به همین دلیل در راستای تشدید بحران از دوحه در سازمان ملل شکایت کرده بود؛ حالا یک نظامی اماراتی اعلام کرده که دستوراتی به آنها داده شده تا بحران قطر را تشدید نکنند.

وی همچنین  اعلام کرده که هواپیماهای نظامی امارات از مسیرهای جایگزین برای تحرکات خود استفاده خواهند کرد تا با جنگنده های قطری تقابلی نداشته باشند.

ژنرال «هیلال سعید القبیسی» در یک نشست خبری در ابوظبی اعلام کرد که نیروهای مسلح اماراتی دستور دارند تا بحران موجود با قطر را تشدید نکنند.

پیشتر امارات دو پیام اعتراض آمیز به رئیس شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل داده بود و قطر را متهم کرده بود که جان غیرنظامیان را به خطر انداخته است. قطر نیز هفته گذشته با شکایت از امارات اعلام کرده بود که جنگنده های این کشور حریم هوایی قطر را نقض کرده اند.

کد مطلب 4208022

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