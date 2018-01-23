انتشار دفتر شعری از محمد مهاجری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه شعر «باقی این اوقات برای باد» اولین دفتر شعر محمد مهاجری است که توسط انتشارات کوله‌پشتی منتشر شد.

این مجموعه شامل ۴۴ شعر است که به گفته شاعر در میان سال‌های ۸۷ تا ۹۲ سروده شده‌اند. شعرهای این دفتر در قالب آزاد هستند که بیشتر مضامین اجتماعی دارند، هرچند تعداد شعرهای عاشقانه نیز در میان آنها کم نیست.

خاکستری، ساقه‌ کم خون، به همین سادگی، معاصر باد، در ادامه‌ می‌خواهمت‌هایم، گزارش عزیز، تفریح روی تیغ، تشریح... نام برخی از شعرهای این مجموعه هستند.

«باقی این اوقات برای باد» در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و در ۸۶ صفحه روی پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها قرار دارد.