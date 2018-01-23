تدوین آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری گفت: برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی با همایشی که در دانشگاه آزاد واحد اراک برگزار شد به صورت جدی در مرحله عملیاتی قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در بخش اعضای هیات علمی برای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی افزود: با حضور این جمع بزرگ از استادان، اندیشمندان، صاحبان قلم و افراد فرهیخته‌ای که در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارند، حرکتی که در مسیر کرسی‌های نظریه‌پردازی آغاز شده است به نتایج خوبی منجر می‌شود.

به گفته معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد جلسات کرسی‌های نظریه‌پردازی، به صورت مداوم در واحدهای دانشگاهی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

کلانتری اظهار داشت: همچنین تدوین آیین‌نامه خاصی برای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی مدنظر است.

وی درباره مفاد سند جامع راهبردی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و اهدافی که برای دانشگاه درنظر گرفته شده است، گفت: نخستین هدف رسیدن به دانشگاه تراز انقلاب اسلامی است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد افزود: سعی می‌کنیم اقدامات را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که همان تعریف امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری از دانشگاه تراز انقلاب، در این دانشگاه محقق و تمام این موارد در سندی که در حال تدوین است، دیده شده است.