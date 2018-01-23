مصوبه اخذ «هزینه خدمات مستمر» از مشترکین گاز ابطال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدقمندی یارانه ها درباره اخذ هزینه آبونمان از مشترکین گاز در مرداد ماه سال جاری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین مهلت ۴۸ ساعته دیوان برای حذف آبونمان از قبوض مشترکین در ۱۹ آذر ، شورای اقتصاد در چهارم دی ماه به پیشنهاد وزارت نفت اخذ « هزینه خدمات مستمر» از مشترکین گاز طبیعی را تصویب کرد.

به دنبال تصویب این مصوبه در شورای اقتصاد که عملاً جایگزین هزینه آبونمان و نهایتاً منجر به اجراء نشدن مصوبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حذف هزینه آبونمان از قبوض مشترکین گاز طبیعی شد، طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان، مصوبه شورای اقتصاد در مورد اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز را برای رسیدگی خارج از نوبت به صحن علنی هیأت عمومی ارائه کرد.

بر اساس این گزارش در نشست سه شنبه سوم بهمن ۹۶، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ هزینه خدمات مستمر ماهانه از مشترکین گاز طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اکثریت آراء این مصوبه را ابطال کرد.