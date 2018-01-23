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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۱۳

توافق باشگاه استقلال با رضا عنایتی و علی حمودی

توافق باشگاه استقلال با رضا عنایتی و علی حمودی

باشگاه استقلال برای پرداخت مطالبات رضا عنایتی و علی حمودی بازیکنان پیشین خود به توافق رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه وکیل رضا عنایتی و علی حمودی جلسه ای را با پندار توفیقی معاون ورزشی باشگاه استقلال برگزار کرد.

طبق اعلام باشگاه استقلال، این باشگاه با وکیل دو بازیکن پیشین خود برای پرداخت مطالباتشان به توافق رسیده است.

کد مطلب 4208316

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