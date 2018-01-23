توافق باشگاه استقلال با رضا عنایتی و علی حمودی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه وکیل رضا عنایتی و علی حمودی جلسه ای را با پندار توفیقی معاون ورزشی باشگاه استقلال برگزار کرد.

طبق اعلام باشگاه استقلال، این باشگاه با وکیل دو بازیکن پیشین خود برای پرداخت مطالباتشان به توافق رسیده است.