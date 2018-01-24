خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آبی پوشان تهران بعد از سه مساوی پشت سر هم در هفته های هجدهم تا بیستم، در هفته بیست و یکم میزبان تیم دوم جدول، پارس جنوبی جم است. دو تیم در حالی به مصاف هم میروند که دیدار رفت شان در هفته ششم در مرحله رفت با نتیجه دو بر صفر به سود پارس جنوبی خاتمه یافت.
آبی پوشان در حالی دیدار هفته بیست و یکم خود را در ورزشگاه آزادی انجام میدهند که آنها معمولا از هفتههای بیست و یکم ادوار گذشته لیگ خاطرات خوشی دارند. تا جایی که میتوان گفت هفتههای بیست و یکم از بهترین هفتههایی است که آبیها در ادوار گذشته تجربه کردهاند.
استقلالیها در ۱۶ دوره گذشته لیگ برتر در هفتههای بیست و یکم از ۱۶ بازی صاحب ۱۱ پیروزی، ۳ مساوی و ۲ شکست هستند. آنها کار خود را در هفتههای بیست و یکم با یک مساوی آغاز کردند، با شکست ادامه دادند اما در ادامه عملکردهای خوبی در این هفتهها داشتند.
* فاتح دو دربی با نتایج مشابه
استقلالیها تاکنون دوبار در هفتههای بیست و یکم ادوار گذشته مقابل پرسپولیس قرار گرفتهاند که هر دو بار هم برنده از زمین خارج شدند. جالب تر اینجاست که آبیها هر دو دربی را هم با نتایج مشابه ۳-۲ به پیروزی رسیدهاند. آبیها یکبار در هفته بیست و یکم فصل ۸۴-۸۳ با گلهای غلامرضا عنایتی، محمود فکری و پیروز قربانی پرسپولیس را ۳ بر ۲ شکست دادند و یکبار هم فصل گذشته با گلزنی فرشید اسماعیلی، علی قربانی و کاوه رضایی موفق شدند دربی را با همین نتیجه فتح کنند.
* هفتههای پرگل برای استقلال
آبیها در هفتههای بیست و یکم روزهای پرگلی را تجربه کردند. آنها در این هفته ها ۲۶ بار موفق به گلزنی شده و در قبال آن ۱۶ بار هم گل خوردهاند تا با رد و بدل شدن ۴۲ گل در هفتههای بیست و یکم، این هفتهها برای این تیم پر گل سپری شده باشد.
* برهانی بهترین گلزن استقلال
آرش برهانی با ۴ گل زده در هفتههای بیست و یکم بهترین گلزن استقلال در این هفتهها به حساب میآید. برهانی در فصل ۹۲-۹۱ در مقابل مس کرمان ۲ گل در یک بازی زد، در فصل ۸۹-۸۸ یک گل به ملوان و در فصل ۸۸-۸۷ هم یک گل مقابل مس کرمان به ثمر رساند. برهانی تنها بازیکن استقلال است که در هفتههای بیست و یکم توانسته بیشتر از یک گل در یک بازی به ثمر برساند.
بعد از برهانی ۴ گله، مجتبی جباری، فرهاد مجیدی، سیاوش اکبرپور و پیروز قربانی هم با ۲ گل دیگر گلزنان برتر این تیم هستند.
* بیشترین گل برای پرسپولیس
آبیها در هفتههای بیست و یکم بیشتر از هر تیمی به پرسپولیس گل زدهاند. آنها در دو باری که با پرسپولیس بازی کردند ۶ بار به این تیم گل زدهاند تا پرسپولیس بیشترین گل را در این هفتهها از آبیها خورده باشد.
البته پرسپولیس در این دو بازی ۴ گل به استقلال زده تا تیم باشد که در این هفتهها بیشترین گل را هم به استقلال زده است.
* ۱۱ تیم مقابل استقلال
آبیها در این هفتهها با ۱۱ تیم دیدار داشتند. پرسپولیس، گسترش فولاد، راه آهن، مس کرمان، فجر سپاسی، استیل آذین، ملوان، شیرین فراز، ابومسلم، پیکان و فولاد ۱۱ تیمی هستند که در این هفتهها با آبی پوشان بازی داشتند.
پرسپولیس، گسترش فولاد، راه آهن، مس کرمان و ملوان در این هفتهها ۲ بار با استقلال دیدار داشتند و سایر تیمها هر کدام یک بار مقابل این تیم دیدار داشتند. از این ۱۱ تیم ۳ تیم شیرین فراز، ابومسلم و استیل آذین به طول کلی منحل شده و ۴ تیم راه آهن، مس کرمان، فجر سپاسی و ملوان هم در لیگ یک حضور دارند.
* بهترین و بدترین نتیجه
بهترین نتیجهای که استقلال در هفتههای بیست و یکم گرفته پیروزی ۳ بر یک مقابل استیل آذین بود. این دیدار در فصل ۹۰-۸۹ انجام شد و آبیها توانستند در دیداری که میهمان استیل آذین بودند به این نتیجه رسیدند.
بدترین نتیجه آبی پوشان در هفتههای بیست و یکم به شکست مقابل فجر سپاسی با نتیجه دو بر یک باز میگردد. این اتفاق در فصل ۹۱-۹۰ برای آبیها افتاد. استقلال در این هفتهها تنها ۲ بار شکست خورده و به جز این شکست آنها یکبار هم مقابل پیکان با نتیجه یک بر صفر شکست خوردند که این اتفاق در فصل ۸۲-۸۱ روی داد.
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