محمد مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعترافات طارمی مبنی بر تخلف در نحوه عقد قرارداد و به خصوص اعتراف به یک دروغ هماهنگ اظهار داشت: با این تخلفی که پرسپولیس کرد حق همه تیم‌های دیگر ضایع شد. الان فدراسیون فوتبال باید پاسخگوی تیم‌های ذینفع دیگر باشد. صدای هواداران استقلال هم در آمده و من به آنها حق می دهم که خواهان احقاق حق خود باشند.

پیشکسوت آبی پوشان بیان داشت: شنیده‌ام می‌گویند اگر قرار بود شکایتی روی نتایج پرسپولیس صورت گیرد باید تا ۴۸ ساعت بعد از اتمام بازی صورت می گرفت. اما وقتی آن تخلف در زمان خودش مخفی بود و آشکار نشده بود، تیم ها چطور می توانستند در آن زمان شکایت کنند. در حالی که تازه این تخلف آشکار شده است.

وی افزود: در آن زمان افرادی این تخلف را پنهان کردند تا تیم‌های حریف از آن مطلع نشوند و برای همین قائدتا همان لحظه امکان شکایت نبود. به نظرم حالا همان افرادی هم که پنهان کاری کردند تا این تخلف پنهان بماند خودشان هم باید جوابگو باشند.

مهاجم سابق استقلال گفت: من سه ماه پیش در این رابطه مصاحبه کردم و واقعیت‌ها را بیان کردم اما هیچ کس حرف‌های مرا نشنید تا خود طارمی مصاحبه کرد و همان حرف‌ها را زد. امیدوارم لااقل مسئولین و متولیان فوتبال کشور یک پاسخ قانع کننده برای تیم های ذینفع داشته باشند.

مومنی گفت: اگر فدراسیون فوتبال توان پس گرفتن قهرمانی پرسپولیس را نداشه باشد، استقلالی‌ها می‌توانند این قهرمانی که پشت پرده‌ای به اسم تخلف در عقد قرارداد بازیکن داشت و حالا این پشت پرده رو شده را به هوادارن پرسپولیس ببخشند. اما حداقل انتظار از متولیان فوتبال این است که در این زمینه پاسخگو باشند.

کارشناس فوتبال کشور گفت: آخر سر هم فیفا به این پرونده ورود کرد و این احکام قهریه را بر علیه پرسپولیس صادر کرد. معلوم نبود اگر شکایت باشگاه ریزه اسپورت نبود و فیفا به پرونده پرسپولیس ورود نمی‌کرد، آیا این تخلف رو می‌شد و آیا فدراسیون فوتبال خودمان به این پرونده ورود می کرد و با باشگاه پرسپولیس برخورد می کرد یا خیر.