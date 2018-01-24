به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی با همکاری اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت در راستای رشد و پرورش خلاقیت های کودکان و ترویج فرهنگ حفظ سلامت دهان و دندان اقدام به برگزاری مسابقه نقاشی برای دانش آموزان مدارس ابتدایی کرده است.

این مسابقه در راستای "سومین کنگره سلامت دهان و اپیدمیولوژی" و "اولین جشنواره محصولات بهداشت دهان و پیشگیری" با محوریت محصولات آموزشی و بهداشتی سلامت دهان و دندان مورخ 4-2 اسفندماه 1396، برگزار می‌شود.

هدف اصلی این مسابقه افزایش آگاهی و توجه دانش آموزان ابتدایی در زمینه سلامت دهان و دندان و تشویق آنها به رعایت بهداشت دهان و دندان است.

هر شرکت کننده می‌تواند یک اثر را برای شرکت در این مسابقه ارسال نماید.

برای شرکت در مسابقه نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام دبستان محل تحصیل ومنطقه آموزش و پرورش و شماره تماس در پایین اثر ارسالی ضروری است. نقص هریک از موارد مذکور به منزله حذف اثر از مسابقه است.

شرکت کنندگان برای ارسال خود می توانند از طریق نرم‌افزار تلگرام به شماره تلفن 09335092125 یا آیدی تلگرامی @artcongress و یا به ایمیل dandan.jashnvareh@gmail.com اقدام کنند.

ارسال پستی نیز ، به نشانی تهران، خیابان کارگرشمالی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه اول، گروه سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی-کدپستی 1439955991 است.

آثار ارسالی حداکثر در سایز A4 حداقل وضوح ۳۰۰dpi، حداکثر ۲۵مگابایت، نامگذاری به زبان انگلیسی به این روش NameFamily.jpg است.

آخرین مهلت ارسال آثار 20 بهمن ماه بوده و اسامی برندگان روز 30 بهمن ماه سال جاری در سایت IACOH.ir اعلام می شود.