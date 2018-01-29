به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد در راستای روند برگزاری نمایشگاه های موضوعی کتاب، اقدام به برپایی نمایشگاه موضوعی کتاب سرطان می کند.

روز جهانی سرطان همه ساله در چهارم فوریه برابر با ۱۵ بهمن در سراسر جهان با هدف افزایش آگاهی مردم نسبت به سرطان، نحوه پیشگیری و برخورد با آن برگزار می شود.

در واقع روز جهانی سرطان بخشی از برنامه جهانی مبارزه با سرطان است که اولین بار در پاریس در روز چهارم فوریه سال ۲۰۰۰ در نیوملنیوم (New Millennium) برگزار شد. این مراسم به منظور ایجاد هماهنگی بین محققان، متخصصان سلامت، بیماران، دولتمردان، صنعتگران و بهورزان برای مبارزه با سرطان بود. این مراسم با همکاری سازمانها و موسسات مختلف نظیر سازمان بهداشت جهانی، آژانس انرژی اتمی و سایر موسسات بین المللی برگزار می شود.

کتابخانه عمومی حسینیه‌ ارشاد به منظور اطلاع رسانی در این حوزه، نمایشگاهی از منابع موجود خود را درباره سرطان را از ۱۴ تا ۱۸ بهمن در ساعات کار این کتابخانه واقع در خیابان دکتر شریعتی برپا می‌کند.