ابوبکر البغدادی به آفریقا رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سان انگلیس، یک کارشناس عراقی اظهار داشت که همه بنیانگذاران داعش مرده اند و «ابوبکر البغدادی» سرکرده این گروه در حال پنهان شدن است.

وی مدعی شد که رهبر گروه تروریستی داعش از عراق فرار کرده است و در آفریقا به سر می برد و امیدوار است که دوباره رژیم خود را احیا کند.

یک کارشناس مصری نیز اعلام کرد که احتمالا بغدادی پس از فرار اعضای داعش از عراق و سوریه، به آفریقا رفته است.

در همین حال، «ناجح ابراهیم»، رهبر پیشین جامعه الاسلامیه، گفت که بغدادی می تواند در جایی مانند شمال چاد و یا منطقه مرزی غیر قانونی بین الجزایر و نیجر باشد.

این کارشناسان همچنین اعلام کردند که بغدادی تنها رهبر بارز زنده داعش است. او از میان ۴۳ نفر از رهبران داعش، تنها بازمانده است.