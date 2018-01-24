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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۳

روزنامه سان:

ابوبکر البغدادی به آفریقا رفته است

ابوبکر البغدادی به آفریقا رفته است

برخی کارشناسان عراقی و مصری اعلام کردند که سرکرده گروه تروریستی داعش پس از کشته شدن دیگر رهبران داعش، به آفریقا رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سان انگلیس، یک کارشناس عراقی اظهار داشت که همه بنیانگذاران داعش مرده اند و «ابوبکر البغدادی» سرکرده این گروه در حال پنهان شدن است.

وی مدعی شد که رهبر گروه تروریستی داعش از عراق فرار کرده است و در آفریقا به سر می برد و امیدوار است که دوباره رژیم خود را احیا کند.

یک کارشناس مصری نیز اعلام کرد که احتمالا  بغدادی پس از فرار اعضای داعش از عراق و سوریه، به آفریقا رفته است.

در همین حال، «ناجح ابراهیم»، رهبر پیشین جامعه الاسلامیه، گفت که بغدادی می تواند در جایی مانند شمال چاد و یا منطقه مرزی غیر قانونی بین الجزایر و نیجر باشد.

این کارشناسان همچنین اعلام کردند که بغدادی تنها رهبر بارز زنده داعش است. او از میان ۴۳ نفر از رهبران داعش، تنها بازمانده است.

کد مطلب 4209221

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    نظرات

    • امید از بندرعباس IR ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
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      پاسخ
      الهی امیدوارم که ابوبکر بغدادی هم نابود شود و به جهنم منتقل شود

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